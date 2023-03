«Subito la soluzione al caro-energia» 

«Marzo deve essere il mese della soluzione strutturale per il caro-energia della Portovesme srl, vigileremo con attenzione su tutto il percorso proposto dal governo». Dopo il vertice con il ministero in videoconferenza e la fine della clamorosa protesta dei 4 lavoratori barricati sulla ciminiera, a Portovesme tutta l’attenzione si sposta sugli incontri bilaterali che si svolgeranno la prossima settimana tra la sottosegretaria Bergamotto, la Portovesme srl, la Regione e i produttori di energia. Solo dopo aver completato queste interlocuzioni, sarà convocato il vertice a Roma con i sindacati. «Da parte nostra - ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso - c’è il massimo impegno a trovare una soluzione, dopo anni di mancate risposte».

L’obiettivo

Dopo i giorni ad alta tensione a Portovesme, i sindacati chiedono una soluzione definitiva sull’energia. «Vigileremo molto attentamente sul percorso proposto dal governo - dice Franco Bardi, segretario della Cgil Sud Sardegna - dopo i tanti impegni su questo tema, questa volta non ci possono essere ostacoli: marzo dev’essere il mese della soluzione strutturale». Nino d’Orso, segretario regionale della Femca Cisl, attende gli esiti dell’iter proposto dal governo: «È un percorso sensato rispetto ad altre situazioni che abbiamo vissuto - dice - ci auguriamo che anche l’azienda sia chiara a proposito di energia e sul percorso che ha in mente per la fabbrica. Bisognerebbe arrivare all’incontro del ministero con una bozza d’intesa già concordato da Regione, azienda e sindacati». La strada per arrivare ad una soluzione strutturale è tutta da costruire. «Il giudizio è sospeso - dice Pierluigi Loi, segretario regionale della Uiltec - bisogna attendere gli sviluppi degli incontri della prossima settimana. Penso che la strada migliore sia un decreto del governo».

I tempi

Sull’esito del vertice interviene Antonio Satta, dell’Upc: «Sul sito industriale di Portovesme il governo ha preso tempo - dice Satta - ma servono risposte pronte perché non possiamo perdere un altro sito industriale fondamentale per i territori della Sardegna». Sulla vertenza Portovesme srl, che interessa direttamente anche il sito di San Gavino con gli impianti della fonderia, il gruppo consigliare del Partito Democratico di Guspini ha proposto un ordine del giorno a sostegno dei lavoratori in lotta da discutere nel prossimo Consiglio comunale di martedì. C’è grande attesa per gli sviluppi del percorso tracciato dal governo. «Il tema è sempre l’energia - sottolinea Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil - si può percorrere la strada di un accordo bilaterale oppure l’estensione del credito d’imposta a tutto il 2023 e la superinterrompibilità fino a tutto il 2024». Il tavolo unico con i sindacati non potrà essere convocato prima di due settimane. «Si arrivi a quell’incontro con un costo preciso dell’energia per la ripartenza degli impianti», dice Enzo Lai, segretario della Femca Cisl. «Dobbiamo seguire questo percorso - dice Fabrizio Floris, rsu Filcgtem Cgil - si deve arrivare all’incontro con un piano e strumenti precisi». Altre due settimane per capire se ci sarà una soluzione strutturale al caro energia che ha messo in ginocchio l’ultima fabbrica produttiva del Sulcis. «Il tavolo con la soluzione sarebbe servito con tempi più rapidi - dice Patrizio Cancedda, rsu Uiltec - non possiamo dimenticare le situazioni che stanno vivendo gli appalti e gli interinali».