«Subito la nuova strada» Nasce un comitato di cittadini 

Alcuni mesi fa i primi lavori all’altezza della vecchia Orientale. Poi, lo stop. Un’attesa che sembra destinata ad allungarsi nel tempo. Cosa che ha convinto alcuni cittadini a creare un comitato. «La pazienza è finita», dice Vittorio Monni, ex vicesindaco del paese ed ex consigliere provinciale - Questa è una protesta di tutti i burceresi, di quelli che ci abitano e di quelli che abitano nel Cagliaritano e che vogliono raggiungere in tempi più rapidi il paese dove hanno le loro radici, la famiglia e interessi economici».

«Questa nuova strada - aggiuge l’imprenditore Salvatore Malloru - rappresenta per noi e non solo una grande scommessa. Una strada necessaria per rilanciare l’economia, per toglierci dall’isolamento, causa primaria dello spopolamento. Ad aggravare la situazione, di per sé gravissima, si è aggiunta la decisione dell’Anas di fissare il limite di velocità sulla vecchia Statale 125, a 30 chilometri orari. Una assurdità che rende ancora più difficile comunicare col capoluogo e il suo hinterland».

«La nuova strada - aggiungono Malloru e Monni - rappresenta un punto di riferimento dei burceresi per il lavoro, lo studio, servizi, salute e qualsiasi necessità. Lottiamo perché Burcei abbia un diritto che non può essere più negato: un collegamento con il Cagliaritano degno di uno Stato che vuole essere chiamato civile». (ant. ser.)

