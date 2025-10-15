VaiOnline
Muravera-San Vito.
16 ottobre 2025 alle 00:12

«Subito la messa in sicurezza della vecchia Statale 125» 

Di nuovo tre giorni – a partire da ieri – di traffico deviato sulla vecchia orientale sarda per ulteriori lavori di messa in sicurezza della galleria S’Arexini. Pochi disagi stavolta (i lavori sono in notturna) ma – a distanza di quattro mesi dalla riapertura, appunto, della galleria, nulla è stato fatto per mettere in sicurezza il tracciato alternativo, la vecchia 125 che passa per Muravera e San Priamo. Tracciato ancor più pericoloso dopo che per oltre cinque mesi ha dovuto sopportare tutto il traffico tra Cagliari e l’Ogliastra.

L’assessore alla Viabilità di Muravera Fabio Piras rilancia l’appello all’ente di competenza (prima era la Provincia, adesso è la Citta Metropolitana di Cagliari): «Nulla è stato fatto in tutto questi mesi – spiega Piras - se non dei piccoli rattoppi. Occorre intervenire al più presto per ripristinare al meglio la viabilità sia nel centro del paese che lungo la vecchia 125 che attraversa Muravera, arriva sino a San Priamo e poi si ricollega alla 125 Var». Vergognoso, tra le altre cose, il tratto tra San Priamo e lo svincolo per la nuova 125 a causa di alcuni avvallamenti (radici dei pini). Il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi nell’ultimo anno ha scritto per ben tre volte agli enti competenti. Nessuna risposta e strada, ancora oggi, a forte rischio incidenti. (g. a.)

