«Subito la Giunta o scatta la denuncia» 

La fine, a detta del sindaco, dovrebbe arrivare entro giovedì 31 ma la storia insegna che non sempre quel che Massimiliano Sanna ha scritto e detto in questi due mesi di crisi si è tradotto nella realtà. Quindi altri sette giorni per una città paralizzata dal punto di vista amministrativo da due mesi ormai.

Il 13 agosto il primo cittadino ritirò le dimissioni formando una Giunta con soli tre assessori. Una mossa politica senza precedenti in Italia e che di fatto non ha mosso di un millimetro l’attività comunale, visto che a oggi la situazione non è cambiata. Tanto che la minoranza pensa anche di inviare una lettera-esposto al prefetto, Salvatore Angieri, perché intervenga.

Crisi perenne

Sul fronte maggioranza pare che il gruppo che sostiene il sindaco (Riformatori, Sardegna 20/Venti, Psd’Az e Forza Italia) si riunisca oggi per tirare le somme, finalmente. L’invito è stato rivolto anche agli altri due pezzi di maggioranza, fondamentali ma mal sopportati (Fratelli d’Italia e Udc), che è stato declinato: non ci interessa. Facendo intuire quindi che la spaccatura tra le due anime del centrodestra, malgrado le rassicurazione del sindaco, sia ancora profonda. E non pare sia servito nominare fra i tre assessori anche Maria Bonaria Zedda per FdI (oltre a Simone Prevete del Psd’Az e Carmen Murru in quota Udc). Dopo 10 giorni la realtà è che il nodo delle poltrone mancanti resta, con Forza Italia che vuole Luca Faedda e Sardegna 20/Venti Ivano Cuccu. La partita è aperta, ancora, per le altre due nomine di cui una deve essere “rosa”.

Il nodo

In realtà il nodo è tutto incentrato, ormai da mesi, sulla partecipazione o meno nell’esecutivo dei tre consiglieri che hanno mollato i loro gruppi di maggioranza dando vita al gruppo Prospettiva Aristanis (Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti): i 4 partiti pro Sanna non li vogliono, FdI e Udc sì. Strappo che portò alla nascita della crisi e che a distanza di mesi non sembra ricucito.

«Basta»

Efisio Sanna, che insieme ad altri 8 consiglieri occupa un banco di minoranza, è stanco «dal punto di vista politico e da cittadino». Anche perché lui, come altri migliaia di oristanesi, le imposte le paga regolarmente e vede che «malgrado gli aumenti Irpef che il centrodestra ha deciso, Oristano sta morendo. La stanno violentando e io, prima di tutto come cittadino, non ne posso più». E da cittadino lancia un appello a quelle parti sociali “vive” convocate mese fa dal sindaco per stilare un programma per il “bene della città”: «Che fine ha fatto quel programma? Quanto tempo sono disposte quelle parti sociali a farsi continuare a prendere in giro?».

Le mosse

L’esponente del Pd traccia anche la strada per la minoranza che verrà percorsa dal primo settembre, «se il sindaco non rispetterà l’impegno di chiudere la Giunta entro giovedì 31».

La prima è politica: «Cercheremo di convocare un Consiglio per parlare della crisi». La seconda “istituzionale”: «Presenteremo un esposto al prefetto perchè intervenga». Sindaco avvisato insomma, perché la pazienza si sta esaurendo.

