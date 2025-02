«Subito la bonifica degli stagni» 

Ben venga la convocazione di un tavolo tecnico a cadenza mensile, come ha promesso la presidente della Regione Alessandra Todde due settimane fa, durante l’incontro con i pescatori degli stagni. Loro però nel frattempo chiedono anche altro: una bonifica urgente degli specchi d’acqua. Senza aspettare altro tempo. «Se non si interviene subito c’è il rischio di vedere gli stagni invasi dai pesci morti - gridano - è da anni che attendiamo interventi concreti, non è più possibile attendere».

Le reazioni

A due settimane dal tavolo convocato dalla Regione, durante il quale è stato ipotizzato l’intervento dei Consorzi di bonifica per dragare gli stagni e quindi ripristinare l’ossigenazione delle acque, i pescatori chiedono di accelerare gli interventi di pulizia: «Nel corso dell’incontro è stato annunciato che gli interventi di bonifica avverranno a maggio - si sfoga Antonio Loi, presidente del Consorzio pesca di Marceddì - ma per noi sarebbe la fine. Non possiamo più aspettare». Il canale 17 è diventato una palude con attorno le barche, è ricoperto ormai da troppo tempo dalla sabbia trasportata dal mare. «Il tratto che collega gli stagni di Corru s’Ittiri e Corru Mannu al mare - dice Loi - Il rischio è che in tutta la laguna esploda una moria di pesci. Pochi giorni fa c’erano i biologi della Asl, anche loro hanno confermato che è a rischio l’intero compendio. Il disastro ambientale è dietro l’angolo». Anche lo stagno di Cabras ha bisogno di un dragaggio importante, soprattutto nell'area della peschiera vecchia. «Occorrono interventi a due velocità - spiega il sindaco di Cabras Andrea Abis, che il 23 gennaio scorso ha partecipato all’incontro in Regione - Quelli molto urgenti, per i quali si deve intervenire subito per evitare morie e asfissie, anche alla luce delle nostre temperature molto alte, e poi la programmazione di lavori importanti ma secondari. Uno fra tutti la gestione dei fanghi che, in seguito alle bonifiche, dovranno essere depositati nelle aree attorno agli stagni. Ora attendiamo la convocazione del prossimo incontro per capire i passi della Regione».

I rischi

Durante l’incontro a Cagliari i pescatori hanno illustrato anche i problemi relativi alla pesca delle anguille. “Abbiamo chiesto di modificare la normativa delle griglie - spiega il vice presidente del Consorzio pesca di Santa Giusta Marco Pili - quelle che vengono installate quando la pesca è chiusa. La larghezza di tre centimetri purtroppo permette al novellame di uscire dalla peschiera. Non possiamo salvaguardare le anguille e perdere tutto il resto. I nostri sforzi non devono essere vanificati. Ora attendiamo risposte».

La presidente Todde aveva annunciato che un mese dopo avrebbe convocato un nuovo tavolo, e che nel frattempo avrebbe fissato una riunione urgente con l’assessorato all’Ambiente che ha competenze in materia. Con l’obiettivo di fornire ai pescatori dell'Oristanese risposte più concrete.

