«Subito la base per l’elisoccorso» 

Per pari dignità, non per contrapposizione. Sperando che in futuro la soluzione sia l’ospedale e la salvezza non debba arrivare dal cielo. Il Consiglio comunale di Lanusei torna alla carica e chiede alla Regione l’immediata istituzione di una base operativa HEMS dell’elisoccorso presso l’eliporto di Lanusei, struttura certificata per le operazioni notturne e l’inserimento nella struttura regionale.

I motivi

Le ragioni sono indicate a chiare lettere nella delibera, a cominciare dal fatto che la rete regionale dell’elisoccorso non assicura una copertura tempestiva nelle aree interne dell’Ogliastra. Lo dicono le mappe ufficiali elaborate dalla Regione stessa. Il resto è intuitivo a considerare la morfologia della Provincia, tra aree costiere, collinari e montane.

A favore di un responso positivo le caratteristiche dell’eliporto, a due passi dall’ospedale, moderno e funzionale, già abilitato alle operazioni denominate Hems (Helicopter emergency medical service). La minima distanza dall’ospedale, appena 100 metri, consente il trasferimento rapido dei pazienti, abbattendo i tempi di soccorso. Inoltre, questione non da poco, la presenza dell’eliporto non richiede ulteriori investimenti infrastrutturali.

Tempi stretti

«La posizione di Lanusei, al centro del territorio ogliastrino – recita la delibera – consente di garantire tempi di intervento ottimale e una copertura capillare, sia per la costa che per l’entroterra».

Il punto di forza della richiesta, oltre il miglioramento dei tempi di risposta sanitaria sul territorio, è insito nella valorizzazione dell’esistente patrimonio infrastrutturale. Una struttura dotata di personale tecnico qualificato e delle dotazioni necessarie alla gestione delle operazioni di volo.

RIPRODUZIONE RISERVATA