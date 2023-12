Subito Jefferson per la Dinamo 

Sassari. Tesseramento a posto: il nuovo play Brandon Jefferson potrà debuttare domani al PalaSerradimigni contro la Reyer Venezia (ore 19,30) nel penultimo turno d’andata. Una buona notizia per erodere il divario tecnico nei confronti della formazione che divide la vetta col Brescia. Invece Venezia non è riuscita a tesserare il nuovo centro Mfiondu Kabengele proveniente dall’Aek Atene, avversaria che ha sempre battuto la squadra di Bucchi nel girone di Champions.

Jefferson si allena da mercoledì sera coi compagni ma non è ancora al top perché deve recuperare le fatiche del viaggio. In ogni caso sembra in grado di poter stare sul parquet almeno 15’ e la sua rapidità nel gioco e nei passaggi e la sua buona mano nel tiro da tre punti (in carriera ha oscillato fra il 36 e il 44%) possono dare un grosso aiuto a una Dinamo che presenta grosse lacune in attacco come mai era capitato da quando è in serie A.Intanto il predecessore del nuovo americano, Stanley Whittaker, si è accasato in Russia con l’Uralmash Ekaterinburg, formazione che nella Vbt League occupa l’ottavo posto.

