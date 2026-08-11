Subito in gruppo Carlos e Aurelio 

Tutti in campo ad Asseminello, compresi Borrelli e gli ultimi due arrivati Carlos e Aurelio. Si avvicina l’esordio stagionale per il Cagliari, impegnato venerdì alla Domus contro l’Arezzo allenato dall’ex rossoblù Bucchi. Il fischio d’inizio è fissato per le 18.30. In caso di parità dopo i 90 minuti, si passerà direttamente ai calci di rigore senza tempi supplementari.

La sfida con i toscani sarà una sorta di prova generale per il Cagliari in vista della prima di campionato in programma il 22 al Tardini contro il Parma. Anche per questo, il tecnico rossoblù Pisacane potrebbe far esordire qualcuno dei nuovi, soprattutto Maldini, che ha svolto regolarmente la preparazione con l’Atalanta sino al trasferimento nell’Isola. Oggi nuovo allenamento al mattino.

Mina, dunque, l’unico indisponibile, oltre a Idrissi. Il difensore colombiano, rientrato venerdì scorso dopo il supplemento di vacanza post Mondiali, sta svolgendo un lavoro atletico personalizzato e punta, a questo punto, il debutto in campionato.

Staccati, intanto, 4.500 biglietti: un numero importante, considerato che la vendita è iniziata solo ieri a mezzogiorno. (f.g.)

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