VaiOnline
Il punto.
22 febbraio 2026 alle 00:57

Subito in campo, venerdì c’è l’anticipo con il Parma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il calendario va di fretta per il Cagliari, in campo tra cinque giorni a Parma, nell’anticipo dell’ottava giornata di ritorno della Serie A. Per questo, i giocatori rossoblù si ritroveranno già oggi al Crai Sport Center di Assemini per la ripresa degli allenamenti.

Recuperato

Pisacane spera di recuperare qualcuno degli infortunati entro venerdì, oltre a Foloronsho che già si era aggregato al gruppo la scorsa settimana e, salvo colpi di scena, dovrebbe far parte della comitiva rossoblù in Emilia. Sicuramente per la panchina, magari anche in campo nel finale se dovesse servire (non gioca dalla gara col Pisa del 21 dicembre, si era infortunato proprio in occasione del gol sbattendo il ginocchio sul palo). Si ferma, intanto, Mazzitelli per un fastidio al polpaccio.

Ai box

Fiato ancora sospeso, invece, per Gaetano, Deiola e Borrelli che, oltre alla sfida del Tardini, dovrebbero saltare anche le due successive contro Como e Pisa, poi si vedrà. Chiaramente out Belotti e Felici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  