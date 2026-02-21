Subito in campo, venerdì c’è l’anticipo con il Parma 

Il calendario va di fretta per il Cagliari, in campo tra cinque giorni a Parma, nell’anticipo dell’ottava giornata di ritorno della Serie A. Per questo, i giocatori rossoblù si ritroveranno già oggi al Crai Sport Center di Assemini per la ripresa degli allenamenti.

Recuperato

Pisacane spera di recuperare qualcuno degli infortunati entro venerdì, oltre a Foloronsho che già si era aggregato al gruppo la scorsa settimana e, salvo colpi di scena, dovrebbe far parte della comitiva rossoblù in Emilia. Sicuramente per la panchina, magari anche in campo nel finale se dovesse servire (non gioca dalla gara col Pisa del 21 dicembre, si era infortunato proprio in occasione del gol sbattendo il ginocchio sul palo). Si ferma, intanto, Mazzitelli per un fastidio al polpaccio.

Ai box

Fiato ancora sospeso, invece, per Gaetano, Deiola e Borrelli che, oltre alla sfida del Tardini, dovrebbero saltare anche le due successive contro Como e Pisa, poi si vedrà. Chiaramente out Belotti e Felici.

RIPRODUZIONE RISERVATA