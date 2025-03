Subito in campo, venerdì c’è il Genoa Fiato sospeso per zito Luvumbo 

Finita la partita del Dall’Ara, il Cagliari ha fatto subito rientro in Sardegna attraverso un volo charter. Nemmeno il tempo di tirare il fiato o di leccarsi le ferite per la squadra di Nicola che sarà impegnata venerdì sera alla Unipol Domus per l’anticipo della nona giornata di ritorno contro il Genoa (all’andata a Marassi, il 24 novembre, finì 2-2).

Riflettori su Zito

I rossoblù si ritroveranno già al mattino, oggi, ad Asseminello. E dai rumors filtrati ieri nel “caldo” post gara non è escluso che la squadra possa anticipare a mercoledì o addirittura a domani il ritiro in vista della sfida col Grifone. Fiato sospeso per Luvumbo, costretto a uscire dal campo al 67’ per un fastidio alla coscia destra. Non dovrebbe essere nulla di allarmante e il fatto che sia stato sostituito (da Coman) appena ha sentito lo “strappo”, potrebbe agevolarlo nel recupero. L’attaccante angolano era rientrato in campo giusto due domeniche fa, nel finale della gara con la Juventus, dopo un mese e mezzo di stop per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, e ieri aveva ritrovato la maglia da titolare, al fianco di Piccoli.

La fedina rossoblù

Sotto osservazione anche Kingstone, a sua volta alle prese con un problema al ginocchio sinistro e unico assente ieri a Bologna. Tutti gli altri sono a disposizione di Nicola. Il match di ieri non ha lasciato strascichi dal punto di vista disciplinare: indolori i cartellini gialli rimediati da Obert nel primo tempo e da Makoumbou nella ripresa (i diffidati erano Mina e Marin). (f.g.)

