Il punto.
25 agosto 2025 alle 00:17

Subito in campo per preparare la sfida col Napoli 

Nemmeno il tempo di tirare il fiato dopo l’esordio di ieri sera. I giocatori del Cagliari si ritroveranno già questa mattina al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione in vista della partita di sabato in casa del Napoli, che a sua volta ha rotto il ghiaccio sabato battendo il Sassuolo in trasferta. Il fischio d’inizio allo stadio “Diego Armando Maradona” è fissato per le 20.45.

Il match con la Fiorentina non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico, tanto meno disciplinare. E sei giorni in più di allenamenti permetteranno alla squadra di migliorare ulteriormente la condizione atletica, a poco più di un mese dall’inizio della preparazione in Val Camonica.

Ai box

Per oggi è previsto giusto un defaticante per chi è sceso in campo contro la Fiorentina. Non faranno in ogni caso parte della trasferta campana Pavoletti e Radunovic. Ma se per il portiere serbo i tempi di recupero sono ancora lunghi, il capitano (ex Napoli, tra l’altro) punta a rientrare dopo la sosta, in occasione della prossima gara alla Unipol Domus contro il Parma, in programma sabato 13 settembre alle 15.

