Subito in campo  in vista dell’Atalanta 

Il campionato non dà tregua al Cagliari. Nemmeno il tempo di tirare il fiato per i giocatori rossoblù che si ritroveranno già oggi al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione in vista della gara con l’Atalanta in programma sabato alle 20.45 a Bergamo.

Oltre Felici resta sotto osservazione Mina, alle prese con il solito polpaccio. Il difensore colombiano (non ha ancora esordito quest’anno) ha già cominciato, comunque, a fare qualcosa con il gruppo e non è esclusa una sua convocazione per la prossima trasferta. Ha appena iniziato la preparazione, di fatto, Nzola che deve quindi trovare una condizione atletica quantomeno accettabile. A sua volta, il terzino giapponese Sugawara attende il permesso di soggiorno per poter finalmente scendere in campo in una partita ufficiale. Sono sempre indisponibili Idrissi e Trepy.

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