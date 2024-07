Subito in campo, il nuovo tecnico non perde tempo 

Lo aveva detto in conferenza stampa, Davide Nicola: «Non vedo l'ora di iniziare». E questa voglia il tecnico di Luserna San Giovanni l'ha subito gettata in campo. Perché dopo le presentazioni di rito, nel primo allenamento pomeridiano della nuova stagione il Cagliari ha capito subito che cosa lo aspetta, con quasi due ore di seduta e con l'immediata comparsa del pallone.

Si ricomincia

Appuntamento alle 13, su richiesta dello stesso tecnico, che ha voluto iniziare il suo studio tecnico e umano a tavola, dove è più facile vedere le vere facce delle persone. Al Crai Sport Center c'erano tutti, a partire dal presidente Tommaso Giulini, accompagnato dai vertici societari: l'amministratore delegato Carlo Catte, il neo direttore generale Stefano Melis, il ds Nereo Bonato e il segretario generale sportivo Matteo Stagno. Ad aprire i cancelli Nicola e il suo staff. I primi ad arrivare, manco a dirlo, i due capitani, Leonardo Pavoletti e Alessandro Deiola. Ma a tagliare il traguardo tra i primi anche il rientrante Christos Kourfalidis, Jakub Jankto, Boris Radunovic, i giovani Davide Veroli, Isaias Delpupo, Kingstone Mutandwa e via via tutti gli altri. Dopo le presentazioni, tutti a pranzo, con la squadra nella tavolata unica e il mister con lo staff a controllare la situazione.

Tutti in campo

Dopo il riposo pomeridiano nelle stanze del centro sportivo, alle 17 è arrivato il primo volto nuovo dell'anno, Sebastiano Luperto. Operazioni burocratiche svolte a tempo di record e così anche il neorossoblù è potuto scendere in campo con i nuovi compagni. Appuntamento intorno alle 18, con Nicola che ha radunato la squadra in cerchio a centrocampo, dando le prime indicazioni su quelle che saranno le sue regole. Niente sconti, per tutti subito esercizi di stretching e, a seguire, con la palla, per poi continuare con un lavoro fisico, solo un assaggio di quello che sarà. Unico a lavorare in differenziato il portiere Giuseppe Ciocci, che prosegue nel suo programma di recupero dopo l'intervento alla spalla subito ad aprile.

Il programma

Nicola e il suo staff hanno potuto subito valutare le condizioni climatiche che accompagneranno il Cagliari in questi giorni di lavoro ad Asseminello. Anche per questo, la giornata di oggi sarà limitata a una sola seduta, al mattino, così come, salvo cambi di programma, dovrebbe essere anche domani. Poi potrebbero partire le doppie sedute, con i test atletici la mattina e gli allenamenti pomeridiani, con le prime nozioni tattiche. Si andrà avanti così fino al 19, quando la prima fase del ritiro si chiuderà con una partitella contro la Primavera di Fabio Pisacane, che di Nicola è stato compagno di squadra al Lumezzane nella stagione 2008-09, lì dove l'attuale tecnico del Cagliari è passato dal campo alla panchina. Poi, dal 22, la squadra si trasferirà in Val d'Aosta. L'era Nicola è iniziata.

