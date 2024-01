Subito in campo il neo acquisto Andrea Schiavone 

Olbia. Il centrocampista, per iniziare. L’Olbia inaugura il mercato di riparazione ingaggiando Andrea Schiavone, giocatore esperto, classe 1993, con quasi 300 presenze tra Serie C, B e A, campionato affrontato nella stagione 2021/22 con la Salernitana, con cui aveva conquistato l’anno prima la promozione nella massima serie.

Scuola Juve, Schiavone arriva in Gallura da svincolato e sarà ufficializzato oggi dal presidente Alessandro Marino durante la consueta conferenza stampa di inizio anno: per lui si prospetta un contratto fino a giugno. Intanto il mediano si è già unito al gruppo che ha ripreso ad allenarsi ieri al Geovillage, dopo la sosta invernale del campionato di Serie C, agli ordini di Leandro Greco: con l’allenatore romano, Schiavone ha condiviso l’esperienza dello scorso anno al Südtirol e pare che Greco lo volesse a Olbia da luglio. Da vedere se il giocatore torinese, che in questi mesi si sarebbe allenato insieme a un’altra squadra di C, sarà in campo domenica a Cesena, da ex, nel match con la capolista che inaugurerà il 2024 e il girone di ritorno dell’Olbia. Ed è da capire se per allora il club gallurese avrà annunciato l’attaccante che serve come il pane per tirarsi fuori dalla zona retrocessione in cui i bianchi, oggi penultimi con 17 punti nel Girone B, sono scivolati al giro di boa: nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Francesco Nicastro, in forza al Pontedera.

Come Schiavone, il 32enne centravanti siciliano conosce Greco, col quale ha giocato nel 2018 a Foggia, e vanta un discreto curriculum tra i professionisti. Solo 4, però, le reti messe a segno quest’anno con i granata contro le 15 dello scorso torneo, ed è forse questa la ragione che lo spingerebbe a cambiare aria, oltre che le sirene di mercato. Altri papabili potrebbero essere Simone Rossetti del Novara, punta centrale, classe 1997, e il 22enne centrocampista del Sestri Levante Mattia Sandri. In uscita ci sarebbero invece Alessandro Corti, Andrea Zanchetta e il portiere Lorenzo Palmisani, che potrebbe rientrare al Frosinone dal quale è arrivato in prestito lo scorso agosto.

