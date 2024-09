Subito in campo, domenica c’è la Juventus 

Il campionato non dà al Cagliari il tempo di tirare il fiato. La squadra ha fatto rientro in Sardegna nel cuore della notte e questa mattina sarà in campo al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa degli allenamenti in vista della prossima partita, sempre in trasferta, contro la Juventus.

L’infermeria

Previsto un defaticante per chi ha giocato ieri al Tardini, tutti gli altri proveranno da subito a forzare. Eccetto, chiaramente, gli acciaccati. Sotto osservazione, in particolare, Pavoletti, Lapadula, Wieteska e Jankto. Il capitano ha rimediato una botta al piede destro in Coppa Italia. Nella stessa gara con la Cremonese, il compagno di reparto italo-peruviano ha subito un colpo, a sua volta, nella zona addominale toracica. Nulla di particolarmente grave, ha tenuto a precisare lo stesso allenatore Nicola alla viglia del match col Parma. Entrambi sperano di riaggregarsi al gruppo in tempo per la sfida di Torino, in programma domenica alle 12.30. Potrebbero avere, invece, bisogno di più giorni gli altri due. Distrazione di basso grado agli adduttori della coscia sinistra per il difensore polacco. Distorsione alla caviglia destra, invece, per il centrocampista ceco.

Pensa ormai al ritorno in campo Prati. Il regista non gioca dalla partita di Lecce nella quale ha rimediato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra che si è rivelato più rognoso del previsto. Ieri, intanto, ha ricominciato a respirare il clima partita dalla panchina, contro la Juventus potrebbe addirittura puntare a una maglia da titolare se la settimana dovesse procedere come da copione.

