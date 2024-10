Subito in adozione i 210 cani salvati dal rifugio-lager 

Quando sono arrivati in canile si sono tutti addormentati. Sfiniti, esausti, come se anche per loro fosse finito un incubo.

Non è stato facile ma alla fine sono stati tutti trasferiti nelle strutture autorizzate, gli oltre 210 cani tenuti nel canile abusivo di Santu Lianu da due donne, madre e figlia, che negli anni avevano accumulato senza sosta gli animali.

Il lavoro instancabile degli operatori del canile Shardana col supporto di quelli del Dog Hotel di Cagliari è andato avanti per tutta la giornata di martedì con la stretta collaborazione dei veterinari dell’Asl. Sul posto anche un’ambulanza veterinaria pronta a trasportare subito i cani feriti o malati. Molti di loro in tutti questi anni di cattività sono cresciuti in una situazione al limite sbranandosi anche tra di loro spesso per la fame. Diversi infatti erano denutriti e in condizioni non ottimali.

Per caricarli nei furgoncini senza traumatizzarli si è creato una sorta di tunnel di gabbie al cui interno veniva inserito il cibo. Le operazioni più difficili, come prevedibile, sono state quelle all’interno della casa dove gli stessi operatori dei canili che di situazioni estreme ne hanno spesso viste, non si sono mai trovati ad avere a che fare con quello che si è presentato davanti ai loro occhi a Santu Lianu. Molti cani, i più piccoli, erano nascosti terrorizzati tra la spazzatura e sommersi dai loro stessi escrementi.

Ma adesso per loro si prospetta la possibilità di una nuova vita. Appena rifocillati e rimessi in sesto saranno tutti pronti per essere dati in adozione.

Chi volesse prendere con sé un cane del canile-lager, dargli una nuova famiglia e fargli dimenticare tutto quello che ha passato, può rivolgersi direttamente al canile Shardana.

E adesso, dal momento che le due donne non hanno ottemperato alle bonifiche come previsto dalla precedente ordinanza, si dovranno decidere le modalità per portare via tutte le montagne di rifiuti che sommergono l’interno e l’esterno e restituire la casa al legittimo proprietario.

RIPRODUZIONE RISERVATA