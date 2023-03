Subito il Roma Club a Olbia  

Olbia. La salvezza diretta vale anche la poule promozione per l’Hermaea Olbia, in Serie A2 femminile di volley. All’ultima giornata della stagione regolare la squadra di Dino Guadalupi è riuscita a sfatare il tabù trasferta, che l’aveva vista vincere una sola volta prima di allora, e a espugnare il palazzetto dell’Orocash Lecco con un netto 3-0. Un risultato che, abbinato alla sconfitta al tie-break dell’Albese contro la Materials Sassuolo ha permesso alle biancoblù di operare il sorpasso in classifica sulle comasche al photofinich e acciuffare il sesto posto, ultimo utile per gli spareggi promozione. Il tutto dopo essersi assicurata insieme il diritto di partecipare al prossimo torneo cadetto, decimo consecutivo.

La formula

Dopo i playoff dell’anno scorso il traguardo raggiunto conferma il buon lavoro dell’Hermaea, che però, con 30 punti fatti in campionato nel girone A, parteciperà alla poule promozione da ultima. Da regolamento, alla fine della stagione regolare le squadre classificate dal 1° al 6° posto di ciascuno dei due gironi si qualificano alla poule promozione, nella quale affronteranno le 6 squadre dell’altro girone in gare di sola andata, per un totale di 6 giornate, ma nella classifica generale peseranno anche i punti conquistati nella regular season, che ciascuna squadra si porta dietro come base di partenza per la classifica finale.

Post season

Si comincia domenica. Da fanalino di coda, l’Hermaea debutterà contro la corazzata Roma Volley Club, capolista del girone B con 66 punti e di tutta la A2, e dunque anche nella classifica della poule promozione. Ma lo farà tra le mura amiche del GeoPalace, dove in stagione ha perso solo due volte. Ultima giornata in trasferta il 16 aprile a Soverato. Al termine della poule promozione la prima verrà promossa in A1, mentre le formazioni dal 2° al 5° posto accederanno ai playoff, da disputarsi al meglio delle tre gare. Le vincenti delle semifinali si incontreranno poi nella finalissima, sempre al meglio delle tre gare: in palio la seconda promozione in A1, con eventuale Gara 3 in programma nel secondo fine settimana di maggio.