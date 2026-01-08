VaiOnline
Santissima Trinità.
09 gennaio 2026 alle 00:14

«Subito il reparto per detenuti in ospedale» 

«Ripristinare il reparto ospedaliero per i detenuti dell’ospedale Santissima Trinitià». Lo ha richiesto il Garante delle persone detenute della città metropolitana, Gianni Loy, con una nota inviata alla presidente della Regione, Alessandra Todde, e al presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini.

Il recente episodio, con il tentativo di evasione di un detenuto dal reparto di psichiatria e l’aggressione ai poliziotti che l’hanno poi bloccato, «conferma la gravità della situazione», prosegue Loy, «ho preso atto che i locali destinati al reparto detenuti, grazie al tempestivo intervento del Commissario Straordinario, sono stati liberati e sono disponibili per l’avvio dei lavori. Il prossimo passo, tuttavia, è costituito dall’assegnazione delle risorse necessarie alla struttura che dovrà farsi carico del ripristino».

Nella nota, il garante esprime tutta la preoccupazione: «Sino a che non saranno assegnate le risorse a chi si occuperà dei lavori, i locali saranno esposti oltre al normale decadimento anche al rischio che possano essere nuovamente adibiti ad attività estranee alla finalità per cui sono stati realizzati». Gianni Loy sottolinea, inoltre, che «l’arrivo di 92 detenuti in regime di 41bis a Uta andrà ad aumentare la pressione sul personale addetto alla vigilanza e ad aggravare ulteriormente la situazione generale».

