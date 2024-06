«Subito il piano urbanistico e la gara sui rifiuti» 

Uno degli aspetti più incredibili della vittoria elettorale di Massimo Zedda è la camicia. Alle 21,30 dopo un lungo pomeriggio nella sede di via Emilia a raccogliere dati con il suo staff, dopo la conferenza stampa, dopo gli abbracci e i baci dei sostenitori nell’edificio storico della sinistra cagliaritana, dopo il bagno di folla in piazza Garibaldi con selfie, altri baci e altri abbracci, quella camicia non ha una piega, è perfettamente bianca, come se l’avesse appena indossata.

Sorride, il sindaco, quando glielo fanno notare. «Me le stiro io, so come si fa».

Una spigolatura in una giornata trionfale, quella della terza vittoria nella sua città. Netta, schiacciante, forse più di quanto si aspettasse. I sondaggi lo davano sopra Alessandra Zedda di circa 20 punti, probabilmente alla fine dei conteggi saranno di più.

È proprio la candidata del centrodestra la prima a chiamarlo. Il telefono squilla alle 17,58. «Ciao Ale, risponde lui». Un tono garbato, conseguenza di buoni rapporti e di una campagna elettorale corretta.

Ma non è ancora tempo di annunciare la vittoria. Passerà ancora circa un’ora prima che scenda nella sala stampa, salutato da uno scroscio di applausi, e si pronunci. Zedda è sorridente ma misurato, come sempre tradisce poca emozione. Lo affiancano il segretario del Pd e presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, e altri esponenti di primo piano della sinistra.

A due figure storiche del suo campo – che prima di essere largo era più stretto ma aveva riferimenti importanti – dedica le prime parole.

«Mi piace ricordare che oggi ricorrono i 100 anni dall’omicidio di Giacomo Matteotti - un uomo che ha dato la vita per la politica - avvenuto il 10 giugno del 1924. E domani (oggi, ndr), invece, saranno 40 anni dalla morte di Enrico Berlinguer. I loro valori, i loro ideali, che sono anche i nostri, devono essere sempre tenuti ben chiari, devono ispirarci ogni giorno. Dobbiamo essere capaci di trasferirli nel nostro agire quotidiano a Cagliari, nella Città metropolitana, alla Regione. Spesso nel governare si avvertono grandi criticità ma se guardiamo al passato, a questi uomini, alle difficoltà che hanno avuto, allora non possiamo che essere fiduciosi per il futuro».

Sindaco, chi si sente di ringraziare?

«Prima di tutto la città, tutti i cittadini e le cittadine che per la terza volta mi hanno dato il loro consenso, soprattutto quelli che vivono situazioni di disagio e hanno perso le speranze nel futuro. Giorno dopo giorno vogliamo lavorare per far sì che possano riporre di nuovo la loro fiducia nelle istituzioni e nell’amministrazione civica».

E poi chi altro?

«Le liste che mi hanno sostenuto e i loro rappresentanti. La politica è un’operazione collettiva e non una corsa in solitaria. Questa condivisione, questo lavoro comune ha determinato il fatto che anche le liste siano avanti rispetto al centrodestra, anzi della destra vista la caratterizzazione della compagine degli avversari».

Che campagna elettorale è stata?

«Bella, serena. Non c’è mai stata nessuna caduta di stile, niente che possa aver alterato il rapporto tra antagonisti. In politica la rissa e la maleducazione allontanano i cittadini, non pagano, non trasferiscono uno stile istituzionale. Mi hanno telefonato Giuseppe Farris e Alessandra e Zedda per congratularsi per la vittoria, e li ringrazio, come ringrazio Emanuela Corda e Claudia Ortu per la correttezza e il garbo che hanno mostrato durante tutta la campagna elettorale».

È stata una vittoria al disopra delle aspettative?

«Di sicuro è interessante il risultato in termini assoluti: nel 2011 la partecipazione fu al 71,45% e ci furono quasi 98mila elettori. Questa volta hanno votato in 73mila e parrebbe che nonostante 25mila elettori in meno il consenso sia molto simile a quello del primo turno del 2011».

Il Campo Largo tiene in Sardegna, non altrove. Da che cosa dipende?

«Dalla buona politica. Anche alle Europee siamo andati bene, in controtendenza rispetto alle altre regioni. Ottenere buoni risultati alle Regionali, alle Europee e alle Amministrative significa che la coalizione si sta consolidando elezione dopo elezione. Questo ci imporrà una stretta collaborazione tra istituzioni regionali e amministrazioni comunali. Credo che se si agisce insieme quando è possibile si possono sfruttare meglio le tante occasioni di sviluppo che possono crearsi».

Per lei questa è la terza elezione al Comune. In che modo la vive rispetto alle altre volte?

«Dalle altre sono passati anni, oggi c’è una maturità diversa. Ma soprattutto ci sono problemi differenti. Veniamo da tante crisi economiche, da guerre che hanno determinato ulteriori crisi economiche, da una pandemia. E non si può sottovalutare tutto questo. Nel 2011 la città doveva essere proiettata a un livello nazionale e internazionale, oggi ci sono problemi più locali: i cantieri, la questione dei rifiuti e della della pulizia. Questo non significa che ci faremo trascinare solo dalla contingenza. Dobbiamo subito pensare a creare occasioni di sviluppo concrete».

Lei non si emoziona mai, sindaco?

«È vero, non sono uno che si emoziona facilmente. Però vi dico che amo questa città, mi piace girare, parlare con le persone. Mi rendo conto che i cagliaritani hanno una altissima percezione della bellezza del luogo in cui vivono, apprezzano la loro qualità della vita, ma oggi c’è un bassissimo apprezzamento dell’amministrazione comunale, e questo non va bene. Andrà ripristinata giorno dopo giorno un’amministrazione all’altezza di una bellissima città».

Quali saranno i primi provvedimenti che prenderà?

«Ho sempre detto, in questa campagna elettorale, che gli ultimi cinque anni sono stati caratterizzati da un’assenza di programmazione e da una eccessiva concentrazione di cantieri. Per questo sarà necessario risolvere subito i problemi evidenti e nel contempo avviare un ragionamento di prospettiva sullo sviluppo sia del capoluogo che della Città metropolitana».

Interverrà sui cantieri?

«Dobbiamo governarli al meglio e portarli a conclusione. Alcuni, come quelli di via Dante e via Roma, sono ampiamente avviati, intervenire è quasi impossibile. Ci potranno essere modifiche non sostanziali ma in via Roma occorrerà soprattutto riorganizzare la viabilità in attesa della conclusione dei lavori».

Le altre priorità per i primi cento giorni?

«Nel corso dell’anno dobbiamo avviare la costruzione del piano urbanistico e la gara per la raccolta dei rifiuti».

Che caratteristiche avrà il suo Puc?

«Dovrà prevedere il coinvolgimento di tutta la città in tutte le sue articolazioni e dovrà essere in sintonia con la Cagliari dei prossimi decenni e saper anticipare tempi».

