«Subito il dragaggio nel porto industriale» 

Da trent’anni è all’ordine del giorno dei buoni propositi per lo sviluppo del territorio, ma ancora oggi il porto industriale di Portovesme è più croce che delizia di Portoscuso e dintorni. Negli anni Duemila fu completata la banchina est, per separare finalmente il traffico industriale da quello civile, ma a distanza di tempo la banchina non è mai stata utilizzata: il fondale non è abbastanza profondo per accogliere le grandi navi mercantili.Sul futuro del porto industriale si è svolta una riunione in Regione martedì con l’assessore all’Industria Emanuele Cani, il presidente dell’Autorità di Sistema Massimo Deiana, il presidente del Consorzio Industriale Massimo Melis e il componente del Consiglio di amministrazione Giacomo Guadagnini. Parola d’ordine accelerare i tempi del dragaggio del porto, un’opera attesa da anni, indispensabile per rendere finalmente operativa la banchina est.

I lavori

«Le parti coinvolte, in primis l’Autorità di Sistema – ha detto l’assessore all’Industria Emanuele Cani – hanno sottolineato l’urgenza del progetto di dragaggio, fondamentale per il rilancio dell’attività portuale del Sulcis Iglesiente. Che ha l’obiettivo di consentire l’attracco a imbarcazioni di maggiori dimensioni, alle quali l’accesso è attualmente precluso a causa della profondità del fondale non sufficiente». Durante la riunione sono stati discussi gli aspetti tecnici dell’escavo per stabilire un cronoprogramma e ridurre i tempi dell’intervento, atteso da tempo per dare una nuova operatività allo scalo di Portovesme.

La reazione

Sul futuro del porto vorrebbe incidere anche il Comune di Portoscuso. «Condividiamo la necessità di accelerare sul dragaggio, indispensabile per rilanciare il porto – dice Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso – ma riteniamo che il nostro Comune non possa essere escluso dalle decisioni sul porto, sia per la centralità dell’infrastruttura in chiave economica sia per le questioni ambientali, visto che il progetto di dragaggio è allo stesso tempo un progetto di bonifica in cui il nostro Comune deve avere voce in capitolo. Purtroppo da decenni il porto è in attesa di interventi importanti, primo tra tutti la separazione tra trasporti civili e industriali. I problemi di pescaggio insufficiente sono risaputi. Non dimentichiamo che nel 2009 l’ultima nave carica di bauxite per l’Eurallumina finì incagliata in porto. I problemi sono ancora gli stessi: siamo d’accordo con l’urgenza del dragaggio ma il Comune di Portoscuso deve essere coinvolto a tutti gli effetti e deve trattarsi di un intervento risolutivo». L’iter per l’escavo si è messo in moto, il porto industriale di Portovesme attende una nuova opportunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA