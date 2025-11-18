Subito il derby Inter-Milan 

La serie A riparte dopo la sosta per le Nazionali e propone domenica notte il derby di Milano, con l’Inter decisa a difendere la vetta e il Milan che, attraverso le parole del ds Tare, punta allo scudetto e quindi a vincere la stracittadina.

I nerazzurri

Lautaro e compagni non vincono contro i cugini da cinque gare. Il capitano può essere l’uomo in più: l’Argentina ha svolto il ritiro in Spagna, ha disputato solo una amichevole con l’Angola e il liberi tutti per i convocati è arrivato venerdì scorso. Una bella differenza rispetto alle classiche pause, quando solitamente tornava con le fatiche di due partite, del fuso orario e del viaggio.

Tra l’altro dopo la sfida col Milan ci sarà quella con l’Atletico Madrid. Due gare che l’argentino non vuole sbagliare: la prima perché non segna in un derby di campionato dal 2023 (quattro reti nelle ultime dieci stracittadine considerando tutte le competizioni) e i rossoneri sono una delle sue migliori vittime in Italia (9 gol in 20 sfide, di più ha segnato solo a Salernitana e Cagliari); la seconda in quanto poteva finire ai colchoneros prima di firmare con l’Inter. Preoccupa Dumfries, che ha saltato le gare con la Nazionale per l’infiammazione a una caviglia: si va verso il forfait. Assente Mkhitaryan, che ancora non ha recuperato dall’infortunio muscolare. Oggi il rientro di Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito, Frattesi, Calhanoglu e Sucic.

I rossoneri

Il Milan dal canto suo ha rotto gli indugi e per bocca del ds Tare ha ammesso: «L’obiettivo? Sarei bugiardo a dire che non voglio lo scudetto o la Champions». Quindi i derby «sono partite che non si giocano, si vincono», anche se «sarà importante ma non fondamentale per la città e per dare credibilità al progetto». Per il titolo «siamo sulla buona strada, ho questo desiderio di vincere qualche trofeo importante con questo club glorioso». Un traguardo inseguito attraverso «un progetto radicale: abbiamo portato 19 giocatori e ne abbiamo mandati via 23».

Dopo il pari di Parma non si possono fare altri passi falsi. «La classifica è molto corta e cambia ogni settimana. Noi dobbiamo pensare a tornare in Champions, è un momento chiave della stagione. Per noi è importante vincere per non perdere punti. A marzo capiremo se saremo in grado di vincere. Non era scontato ma sapevo che potevamo competere». Per Rabiot l’infortunio è alla spalle e torna la coppia Leao-Pulisic che insieme, causa infortuni, hanno giocato pochissimo. Allegri torna ad affrontare l’Inter da tecnico del Milan dopo 14 anni. Era il 2011 e segnarono Sneijder, Ibra e Boateng. Poi andò alla Juve.

