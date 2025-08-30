VaiOnline
Champions league.
31 agosto 2025 alle 01:02

Subito il City a Manchester per De Bruyne 

Dopo i gironi, è stato diramato ieri il calendario della prima fase della Champions League. Ecco, nello specifico, quello delle quattro italiane.

Atalanta

1/a giornata mercoledì 17 settembre: Psg- Atalanta (ore 21); 2/a giornata martedì 30 settembre: Atalanta-Club Brugge (ore 18.45); 3/a giornata mercoledì 22 ottobre: Atalanta-Slavia Praga (ore 21); 4/a giornata mercoledì 5 novembre: Marsiglia-Atalanta (ore 21); 5/a giornata mercoledì 26 novembre Eintracht Francoforte-Atalanta (ore 21); 6/a giornata martedì 9 dicembre: Atalanta-Chelsea (ore 21); 7/a giornata mercoledì 21 gennaio Atalanta-Athletic Bilbao (ore 21); 8/a giornata mercoledì 28 gennaio: Atalanta-Union Saint-Gilloise (ore 21).

Inter

1/a giornata mercoledì 17 settembre: Ajax-Inter (ore 21); 2/a giornata martedì 30 settembre: Inter-Slavia Praga (ore 21); 3/a giornata martedì 21 ottobre: Union Saint Gilloise-Inter (ore 21); 4/a giornata mercoledì 5 novembre: Inter-Kairat Almaty (ore 21); 5/a giornata mercoledì 26 novembre: Atletico Madrid-Inter (ore 21); 6/a giornata martedì 9 dicembre Inter-Liverpool (ore 21); 7/a giornata martedì 20 gennaio: Inter-Arsenal (ore 21); 8/a giornata mercoledì 28 gennaio: Borussia Dortmund-Inter (ore 21).

Juventus

1/a giornata martedì 16 settembre: Juventus-Borussia Dortmund (ore 21); 2/a giornata mercoledì 1 ottobre: Villarreal-Juventus (ore 21); 3/a giornata mercoledì 22 ottobre: Real Madrid-Juventus (ore 21); 4/a giornata martedì 4 novembre: Juventus-Sporting Lisbona (ore 21); 5/a giornata martedì 25 novembre: Bodo/Glimt-Juventus (ore 21); 6/a giornata mercoledì 10 dicembre: Juventus-Pafos (ore 21); 7/a giornata mercoledì 21 gennaio: Juventus-Benfica (ore 21); 8/a giornata mercoledì 28 gennaio: Monaco-Juventus (ore 21).

Napoli

1/a giornata giovedì 18 settembre: Manchester City-Napoli (ore 21); 2/a giornata mercoledì 1 ottobre: Napoli-Sporting Lisbona (ore 21); 3/a giornata martedì 21 ottobre: Psv Eindhoven-Napoli (ore 21); 4/a giornata martedì 4 novembre: Napoli-Eintracht Francoforte (ore 18.45); 5/a giornata martedì 25 novembre: Napoli-Qarabag (ore 21); 6/a giornata mercoledì 10 dicembre: Benfica-Napoli (ore 21); 7/a giornata martedì 20 gennaio: Copenhagen-Napoli (ore 21); 8/a giornata mercoledì 28 gennaio: Napoli-Chelsea (ore 21).

