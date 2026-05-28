«Subito i numeri sui costi della Zir» 

Da diciotto anni Pratosardo è sospesa tra liquidazioni, gestioni provvisorie e dibattiti mai chiusi sul futuro dell’area industriale. Per questo la nomina di Pasquale Mereu a commissario liquidatore della Zir, decisa dalla Regione, viene guardata con attenzione dagli operatori: un tecnico che conosce bene il territorio e le sue dinamiche, dal quale ora ci si aspetta un’operazione trasparenza sui conti.

Missione trasperenza

È questo il punto centrale indicato dal presidente degli operatori di Pratosardo, Giampiero Pittorra: «Ora servono i numeri veri. Solo avendo un quadro chiaro dei costi, delle spese e della situazione patrimoniale della Zir il Comune potrà ragionare seriamente sul tipo di gestione da affidare all’area industriale». Secondo gli operatori, infatti, il passaggio della Zir al Comune resta il primo obiettivo, politico e amministrativo. Solo dopo, sostengono, si potrà discutere di eventuali nuovi modelli di governance o un diverso soggetto gestore come ipotizzato dal sindaco Emiliano Fenu. «Tutti hanno sempre detto che i numeri erano il nodo cruciale - spiega Pittorra -. Nel giro di pochi mesi bisogna avere un dettaglio chiaro dei costi di gestione, delle spese reali e di quelle amministrative». Pittorra punta proprio sui costi: «Per capire cosa fare bisogna sapere da dove si arriva. Non si può giustificare ora la nascita di un ente gestore che magari costa un milione di euro e ne incassa 70mila. È necessario capire non solo il conto economico, ma anche lo stato patrimoniale». Gli operatori giudicano positivamente la scelta di Mereu che ha già dato disponibilità al confronto. «Finora non c’era mai stato un vero rapporto con gli operatori, Mereu ha già dato la disponibilità, questo è positivo».

Futuro da decidere

Gli imprenditori sul futuro della governance mantengono, però, forti perplessità. «Rimaniamo contrari all’idea di un soggetto gestore distante dal territorio. La proprietà deve passare solo al Comune, che deve assumersi un ruolo politico e prendere possesso dell’area. Solo dopo si potrà discutere se creare eventualmente un consorzio più grande coinvolgendo gli altri Comuni». Il presidente degli operatori insiste sulla necessità di un modello «calibrato sulle reali potenzialità di Nuoro, senza le solite manie di grandezza. Pratosardo - ricorda - è fatta di micro e piccole imprese. Serve un gestore vicino, funzionale e rapido nei rapporti con gli imprenditori».

«No al nuovo carrozzone»

Tra le voci critiche Peppe Mattu che teme che la strada paventata dal Comune possa portare alla nascita di una struttura sovradimensionata. «L’orientamento mi pare sia quello del nuovo mega carrozzone dove sistemare un po’ di amici e amici degli amici», dice. Insomma dopo le zone di accelerazione che a Pratosardo hanno incluso aree archeologiche, boschi, alvei di fiume, costringendo il Comune ad andare contro la Regione con osservazioni, la soglia di attenzione dei padroni di casa, gli imprenditori, ora si alza.

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