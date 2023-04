«Subito i lavori nella laguna» 

Navigazione interdetta nel canale della laguna, il sindaco Ignazio Locci bussa alle casse della Regione.

Ha chiesto aiuto all’assessore regionale ai lavori pubblici Pierluigi Saiu che ha incontrato assieme consigliere regionale Michele Ennas. Ha chiesto i fondi necessari all’esecuzione dei lavori nel canale della laguna. «L’ente attuatore rimane la Provincia - dice Ignazio Locci - ma ho chiesto all’assessore Saiu il suo personale interessamento perché, per noi, l’obiettivo di rendere navigabile il canale è prioritario. La nautica da diporto ma anche il settore della pesca e chiunque vada per mare, purtroppo, nell’impossibilità di poter navigare in laguna con un maggiore margine di sicurezza, subiscono un considerevole disagio al quale vorremo poter mettere la parola fine, anche perché sono settori trainanti della nostra economia».

Non c’è stata alcuna promessa, se non quella di un interessamento a verificare la possibilità di recuperare le somme necessarie e metterle a disposizione della provincia per riaprire il cantiere in laguna. «Nessuna certezza al momento - dice Ignazio Locci - ma l’interessamento e l’impegno dell’assessore che ringrazio anche per la comprensione dimostrata verso il problema, non solo come sensibilità amministrativa, ma come competenza tecnica. Quello della laguna è un problema che per poter essere risolto, ha bisogno della sinergia tra tutti i soggetti interessati, quindi, ci rincuora l’interessamento di cui abbiamo preso atto in questa fase interlocutoria». Nel momento in cui i lavori erano stati chiusi, per poter completare l’opera con garanzia di sicurezza per la navigabilità, mancavano circa 150 mila euro. Bisognerà fare un esame della situazione per verificare ad oggi quale cifra debba essere impegnata per poter rendere definitiva la navigabilità, in sicurezza, del canale della laguna. Nel frattempo, purtroppo, si prospetta un’altra lunga stagione estiva senza poter navigare nella laguna. È sempre in vigore un’ordinanza della Capitaneria di porto, dove sono evidenziati i motivi di sicurezza che impongono il divieto: le segnalazioni insufficienti che delimitano il canale e il conseguente rischio per le imbarcazioni di finire in secca.

RIPRODUZIONE RISERVATA