«Subito i lavori nella clinica» 

Dopo oltre un decennio di chiusura, sembra finalmente esserci una soluzione per il centro di riabilitazione Santa Maria Assunta di Guspini. Un passo avanti grazie all’approvazione di un emendamento collegato alla finanziaria regionale proposto dalla consigliera regionale del Pd ed ex sindaca di Guspini, Rossella Pinna. Sale l’entusiasmo in paese. ma gli amministratori comunali preferiscono rimanere cauti fino all’avvio dei lavori.

Il passato

Il centro di riabilitazione, nato con la fondazione “Guspini per la vita” ha fornito servizi all’avanguardia fino al 2010. Poi problemi finanziari, commissariamento e messa in liquidazione fino alla chiusura nel 2012, dopo un breve periodo di gestione pubblica della Asl. «Ci sono da adeguare gli impianti, dall’antincendio ai gas medicali. Le attrezzature sono ancora presenti e fanno parte della gestione commissariale. Tutto è rimasto come nel giorno della chiusura», spiega il sindaco Giuseppe De Fanti. Adesso la Regione mette a disposizione, oltre alle risorse per la ristrutturazione, anche quelle per acquisire la struttura al patrimonio regionale per poi trasferire la proprietà alla Asl del Medio Campidano, che si occuperà della ristrutturazione e della gestione. Gli stanziamenti nella manovra finanziaria di febbraio valgono 13,5 milioni di euro in tre anni.

La Regione

«Ora spetta agli uffici regionali lavorare per assicurare nel più breve tempo possibile l'avvio e il completamento delle procedure per l’acquisizione e la spesa delle somme previste nel bilancio regionale per il 2023. Si va a completare così un iter che fin dalla legge di riordino della rete ospedaliera del 2017, ne prevedeva la riapertura con l’ampliamento dell'offerta riabilitativa per il territorio e per l'intera Isola. Una conquista per tutti», ha dichiarato soddisfatta la consigliera regionale Rossella Pinna.

Il consiglio comunale

L’entusiasmo è difficile da nascondere, ma il passato di promesse non mantenute è ciò che frena l’euforia. «Aspettiamo da anni – commenta il sindaco Giuseppe De Fanti – sono venuti in tanti a dire che entro l’anno si sarebbe tagliato il nastro. Siamo abbastanza scottati dal passato e speriamo che i tempi questa volta siano brevi. L’ipotesi è che tra due o tre anni potranno cominciare i lavori». Simona Cogoni del gruppo Impari, insorge: «Ad oggi purtroppo, possiamo solo prendere atto della recentissima chiusura del servizio comunale agli anziani che si svolgeva nel corpo A della struttura, snobbando peraltro la crescente richiesta di questi servizi e andando a ledere il sacrosanto diritto al lavoro e all’assistenza. Finora ai ripetuti e puntuali annunci in periodo di chiamata alle urne circa la riapertura, non è seguito nulla di concreto nonostante si siano avvicendate Giunte regionali di diverso colore politico. Aspettiamo fatti concreti, dato che ci sembra sia stata espressa unanimità di intenti»

