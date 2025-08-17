«Subito i fondi per riaprire l’ex istituto superiore Mossa» 

Nell’attesa che si dia nome e cognome a chi tre giorni fa ha appiccato il fuoco in un piano dell’ex Mossa, l’assessora regionale alla Pubblica istruzione, Ilaria Portas, ha voluto manifestare la solidarietà al dirigente scolastico Bruno Sanna e al commissario della Provincia Battista Ghisu.

«Episodi di questo genere sono gravi e colpiscono l’intera comunità scolastica e il territorio, non possono lasciarci indifferenti», ha sottolineato Portas che ha già pensato alcune soluzioni «per permettere un sereno inizio di anno scolastico, intervenendo subito in modo da arginare possibili criticità». L’obiettivo è reperire presto dei fondi per rendere il piano dell’ex Mossa operativo. «Penso che si possa intervenire con il fondo emergenze di Iscol@ – continua Ilaria Portas – Verificheremo tutto già dai prossimi giorni in stretto contatto con il dirigente Sanna e il commissario Ghisu. Intanto ringrazio la mia segretaria particolare Maria Delogu, che non solo si è prontamente recata nel luogo dell’incendio, ma ha anche provveduto a sentire per mio conto tutte le istituzioni». Restano anche due aspetti da chiarire. Il primo: perché l’allarme antincendio e quello antintrusione non sono scattati? E negli altri edifici scolastici della Provincia gli allarmi funzionano?

