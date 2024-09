Subito i derby Cos-Latte Dolce e Olbia-Ilva 

L’attesa sta per terminare. Dopo il gustoso antipasto della Coppa Italia, domenica al via il campionato di Serie D (girone G). Cinque le formazioni che rappresenteranno la Sardegna in questa stagione. Costa Orientale Sarda, Sassari Latte Dolce e Atletico Uri sono le conferme, l’Ilvamaddalena arriva dall’Eccellenza e l’Olbia dalla Serie C pronta a riscattare l’amara retrocessione. Completano il raggruppamento cinque compagini campane ed otto laziali.

Le partite

Il programma propone (ore 15, salvo variazioni) subito i derby, già visti in Coppa Italia, Costa Orientale Sarda-Latte Dolce e Olbia-Ilvamaddalena. L’Atletico Uri, invece, sarà impegnato sul campo del Savoia 1908. Completano la prima giornata Atletico Lodigiani-Anzio, Cynthialbalonga-Sarnese, Paganese-Guidonia Montecelio, Real Monterotondo-Flegrea Puteolana, Terracina-Gelbison e Trastevere-Cassino. «Faccio i migliori auguri alle cinque sarde che ci rappresentano nella Quarta serie», afferma il presidente della Figc sarda, Gianni Cadoni, al terzo mandato (fresco di riconferma), nonché vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti per l'Area Centro. «Sono tutte ben attrezzate e sono convinto che potranno raggiungere, ciascuna, gli obiettivi prefissati».

La sfida della Cos

All’”Is Arranas” di Tertenia, si ripete, dopo otto giorni, la sfida tra gli uomini di Loi e il Latte Dolce, vinta (1-0) dai gialloblù, unici ad essere rimasti in corsa nella competizione. «Sarà tutta un’altra partita», esordisce Loi. «La Coppa è importante, ma il campionato è tutto per noi. Vogliamo iniziare nel migliore dei modi consapevoli delle difficoltà, sia perché si tratta di un derby sia perché i biancocelesti dispongono di un’ottima rosa». La Cos è l’unica formazione a rappresentare il Sud Sardegna. «Ci presentiamo con tanti volti nuovi rispetto alle prime due stagioni. Con diversi giovani sardi, numerosi arrivati da categorie inferiori e determinati a dimostrare di poter competere in D. Il nostro obiettivo, come da programma societario, è farli crescere».

Si scalda il Nespoli

A circa 200 chilometri di distanza, al “Bruno Nespoli” di Olbia i bianchi di Amelia ospitano l’Ilvamaddalena, affrontata nel turno preliminare di Coppa (a passare, dopo i rigori, erano stati i maddalenini, poi eliminati dall’Ostiamare). «Faremo la nostra partita», dice il tecnico dell’Ilva, Cotroneo. «Abbiamo già affrontato l'Olbia. Giocheremo senza pressioni e con serenità. Cercheremo di far bene. Questo dovrà essere il nostro atteggiamento per tutta la stagione. Siamo stati inseriti», sottolinea il tecnico laziale, «in un girone durissimo con corazzate come Savoia, Gelbison, Guidonia, Cynthia, Trastevere e la stessa Ostiamare. Ci sarà da soffrire».

L’Uri in trasferta

Trasferta a Torre Annunziata per l’Atletico Uri, eliminato (ai rigori) nel turno preliminare di Coppa dal Latte Dolce. Esordio stagionale da dimenticare, causa le tante assenze, pure per il Savoia, battuto (3-0), sempre nel preliminare, dalla Sarnese. Un impegno ostico per gli uomini di Paba che però hanno le carte in regola per giocarsela e per disputare una stagione da protagonisti. Quella con i torresi è una sfida che può testare subito forza e qualità dei giallorossi.

RIPRODUZIONE RISERVATA