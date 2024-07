Subito i capigruppo e le commissioni 

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, ha convocato la prima riunione dei capigruppo per lunedì prossimo in modo da programmare i lavori. Dunque entro venerdì, i gruppi dovranno nominare i loro “rappresentanti”. L’obiettivo è quello di chiudere la partita della composizione delle commissioni i primi giorni della prossima settimana ed eventualmente riconvocare il Consiglio venerdì 19 luglio. Insomma l’intenzione di maggioranza e opposizione è accelerare per avviare i lavori dell’Aula prima della pausa d’agosto.

E sono arrivati anche gli auguri del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini: «Perché Cagliari e la sua gente continuino a guardare al futuro con ottimismo: buon lavoro al sindaco Massimo Zedda, alla sua squadra e al nuovo Consiglio comunale».

E lunedì c’è stato l’ingresso di quattro nuovi consiglieri, al posto dei colleghi diventati assessori: Luciano Congiu (M5S) subentrato a Luisa Giua Marassi, Barbara Serra (Pd) a Giuseppe Macciotta, Corrado Sorrentino (Avs) a Giulia Andreozzi e Carlo Usai (Progressisti) ad Anna Puddu. «Darò tutto me stesso per la nostra città, per creare, insieme, un futuro giusto che ci possa valorizzare davvero», le parole su Fb di Usai. Anche Sorrentino ha affidato ai social la sua soddisfazione: «Ora è ufficiale, sono un consigliere del comune di Cagliari, la mia città, quella per la quale mi impegnerò al massimo». (m. v.)

