«Subito i camici bianchi extracomunitari negli ospedali» 

A poche ore dall’ordine del giorno votato all’unanimità dal Consiglio regionale per il reclutamento dei medici stranieri extracomunitari, il Coordinamento dei comitati sardi per la salute accoglie con favore la decisione dell’Aula.

La richiesta

E partendo dalla battaglia del comitato Sos Barbagia-Mandrolisai, fautore della proposta di avviare collaborazioni internazionali, a partire da quella con la Comercializadora de servicios médicos cubanos, Alessandro Rosas, che guida il Coordinamento regionale, rilancia: «Da tempo denunciamo la gravità della situazione: interi reparti a rischio chiusura, medici di base insufficienti, liste d’attesa interminabili. Questo voto regionale va nella direzione giusta: non possiamo permettere che i cittadini restino senza cure perché mancano i medici. Chiediamo che il Consiglio e la Giunta traducano rapidamente le parole in azioni».Da qui l'accento di Rosas al fronte compatto, che da Sorgono ha lanciato una proposta unitaria arrivata fino alla presidente Alessandra Todde: «Nei mesi scorsi insieme al comitato Sos Barbagia-Mandrolisai abbiamo promosso un’iniziativa pubblica sul tema, a testimonianza di come la società civile avesse già individuato questa strada come una possibilità concreta per la Sardegna».

I diritti

Chiare anche le proposte dei Comitati che sottolineano come «Accogliere professionisti dall’estero non deve sostituire le riforme di lungo periodo ma può evitare che i servizi essenziali vengano sospesi e che le famiglie restino sole davanti alle emergenze. Non è più accettabile la logica a due velocità che privilegia Cagliari e Sassari, dimenticando il resto dell’Isola. La salute è un diritto universale e deve essere garantito in tutte le comunità, senza distinzioni».

E dal presidio dell’ospedale San Camillo di Sorgono, dove campeggia lo striscione “Per i medici cubani” gli attivisti esprimono gratitudine «alla proposta sensata del consigliere regionale Peppino Canu che, lo scorso dicembre, fu l’unico esponente a presenziare al nostro convegno sul tema, garantendoci massimo impegno».

