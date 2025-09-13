VaiOnline
Eccellenza.
14 settembre 2025 alle 00:22

Subito i big-match: Taloro-Villasimius e l’Ossese con l’Ilva  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Comincia oggi alle 16 la stagione, prima giornata e subito big match. Il clou del turno inaugurale è Ilvamaddalena-Ossese, gara tra due squadre che negli ultimi anni hanno avuto grandi risultati: dal 2021 a oggi i maddalenini hanno vinto il campionato nelle due occasioni in cui l'hanno giocato, per i bianconeri invece tre trionfi in coppa e la recente Supercoppa. Entrambe, però, sono state eliminate al primo turno di Coppa Italia e cercheranno subito il riscatto, per iniziare al meglio il percorso.

Le partite
Dopo tanti acquisti di rilievo, da Ragatzu a Illario passando per Scioni, Cannas, Forzati e Kiwobo, il rinnovato Villasimius di Antonio Prastaro (grande ritorno) debutta a Gavoi col Taloro, il club da più tempo in Eccellenza (inizia la 26ª stagione di fila) che volta pagina dopo il ritiro della bandiera Mele. Reduce dalla retrocessione, l'Atletico Uri sempre affidato a Massimiliano Paba affronta il neopromosso Lanusei che si ripresenta al massimo torneo regionale con grande entusiasmo. Hanno già dato buone indicazioni in coppa Ferrini (3 gol in 2 partite per il nuovo acquisto Marco Piras) e Nuorese (ringiovanita rispetto allo scorso anno), opposte al Polese. Finalista playoff la scorsa stagione, il Tempio si ripropone per essere protagonista: il rientrante tecnico Giuseppe Cantara avrà a disposizione anche un ultimo innesto, il difensore centrale ex Melfi Sergio Di Stasio, nell'esordio casalingo col Buddusò reduce da doppia promozione e che ha appena affrontato il Cagliari. Iglesias-Calangianus è match fra due rivelazioni dell'anno scorso, il Tortolì (che ha preso Mameli, Sotgia e Sulis dalla Cos) torna in Eccellenza dopo 6 anni e ospita il Carbonia. Curiosità da Sant'Elena-Santa Teresa (si gioca a Settimo): nei biancoverdi può esordire Andrea Manca, appena tesserato, che aveva iniziato la stagione proprio coi galluresi.

