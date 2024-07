Subito gli uomini, domani alle 9 Orro e le donne 

Parigi. Julio Velasco ha di nuovo gli occhi di tigre. Il 'guru' della pallavolo azzurra si è rimesso in gioco a 30 anni dalla sua nazionale di fenomeni, l'Italia di Lucchetta, Zorzi, Cantagalli, Bernardi e tanti altri campioni. Ai Giochi di Parigi, il tecnico argentino adottato dall'Italia rientra con l'Italovlley femminile, ma non vuol sentir parlare di «sogno»: per rompere il tabù dell'oro, mai vinto da una disciplina pure dominante nel mondo, l'unico modo è vivere il «qui e ora». La terza vita agonistica di Velasco è fatta della gioia di «lavorare con i giovani, sono vitali e allegri», ma è chiaro che passo dopo passo l'obiettivo agonistico e' tutto. Il ct delle azzurre ripete da giorni gli stessi concetti, pubblicamente ai media e privatamente alla squadra. Quasi fosse un mantra. «Motivare la squadra ora non serve. La priorità è quella di combattere l'ansia e i dubbi, se ci riusciamo faremo bene», continua a ribadire alla vigilia dall'esordio della sua Nazionale nel girone olimpico di Parigi, domani alle 9 contro la Repubblica Domenicana. Poi Alessia Orro, palleggiatrice di Narbolia che a 26 anni è alla tera Olimpiade, e compagne sfideranno Olanda e Turchia. Non gli piace il ruolo di favorita. «Mi dà fastidio, ho già vissuto tutto questo e dico che conviene perdere prima delle Olimpiadi. Invece siccome abbiamo vinto la Nations League allora adesso dobbiamo vincere l'oro. Ma non è così». Niente alloggio al villaggio olimpico (sarebbe stato troppo scomodo per gli spostamenti) e nemmeno la partecipazione alla cerimonia d'apertura per evitare di disperdere tante energie a poco meno di 48 ore dall'esordio. Gli allenamenti, inoltre, si fanno al mattino presto per imitare il game day visto che si giocherà la mattina alle 9 e «servirà musica heavy metal per svegliarci», scherza il ct.

Intanto oggi tocca agli uomini di Fefè De Giorgi che, alle 13, hanno un esordio da far tremare i polsi con il Brasile. martedì ci sarà l’Egitto, sabato la Polonia. Passare come una delle prima due del girone per andare direttamente ai quarti non sarà semplice.

