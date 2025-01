Subito gli effetti del mercato col Caprile show 

Caprile è la prova provata che il mercato incide. Altroché, se incide, soprattutto se mirato e se fatto senza pressioni eccessive. E il mercato di gennaio, il Cagliari ha l’opportunità di farlo tutto con il coltello dalla parte del manico, pensando al presente ma anche al futuro qualora dovesse capitare l’occasione giusta. L’attaccante resta la priorità, soprattutto se dovesse partire Lapadula (come probabile). Tra gli obiettivi principali del direttore sportivo Bonato (la sessione invernale si chiuderà il 3 febbraio) c’è pure quello di limare la rosa e di trovare, allo stesso tempo, una soluzione a chi vorrebbe giocare con più continuità.

L’attaccante

Lo stesso ds ha fatto il punto sabato a San Siro prima del match. «Ci siamo già mossi in settimana con lo scambio di portieri perché Nicola aveva necessità diverse in porta. Caprile è un ragazzo che il mister conosceva già molto bene con caratteristiche di cui lui ha bisogno», ha spiegato dando così i “meriti” dell’operazione all’allenatore. «Adesso l’attenzione si sposta in altre posizioni del campo, in attacco in particolare abbiamo identificato alcuni profili interessanti. Vedremo se ci saranno le circostanze per poterli portare a Cagliari». Come dire: c’è l’intenzione, ma non è un’ossessione. Anche perché, l’idea sempre più concreta tra i dirigenti rossoblù, è di provare a fare uno sforzo economico importante per il riscatto di Piccoli, versando a giugno nelle casse dell’Atalanta i 10 milioni fissati la scorsa estate al momento del prestito. Le strategie immediate, invece, molto dipenderanno da Lapadula sul quale punterebbero volentieri Sampdoria, Palermo e Pisa in Serie B.

Le tentazioni

Così come in campo, nel mercato il Cagliari dovrà essere bravo a non destabilizzare il gruppo e a gestire con intelligenza e reattività le eventuali tentazioni, senza farsi trovare quindi impreparato. L’interesse del Milan per Zappa non è un mistero così come sono arrivati anche nell’Isola i rumors su Makoumbou alla Roma, dove troverebbe uno dei suoi più grandi estimatori in Italia, Ranieri. Sia per l’uno che per l’altro, non sono arrivate offerte al momento. Qualora dovessero arrivare, verranno valutate accuratamente, in base anche alle alternative.

Alla finestra

Potrebbe partire Prati, che a San Siro ha collezionato la decima panchina consecutiva. Anche se il cerchio si restringe notevolmente in A e le opportunità per lui potrebbero arrivare dalla B dove preferirebbe, però, non scendere. I cadetti sembrano, invece, la collocazione ideale per Azzi che sta valutando concretamente l’ipotesi Catanzaro. Da chiarire poi la posizione dei giocatori in scadenza di contratto. Con Zappa la trattativa va avanti da un mese circa e pare abbastanza avviata. Così come non ci dovrebbero essere ostacoli per i rinnovi di Deiola e Augello. Anche se la seconda esclusione consecutiva dall’undici titolare dell’ex Samp fa un certo rumore. Tempo al tempo.

