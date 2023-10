Subito formazione per 60 medici del 118  

Sono tra i medici più difficili da trovare, in una situazione generale nella quale non abbondano, ma l’Ares ci prova. Ne servono sessanta per i servizi di emergenza-urgenza per le postazioni avanzate del 118 nelle zone più distanti da Cagliari e Sassari. Così, l’Azienda regionale della salute ha incaricato l’Areus (quella per l’emergenza-urgenza) di fare il bando. Serve per cercare sessanta medici disponibili a frequentare il corso per la qualifica di medico dell’emergenza sanitaria territoriale. È il professionista tipico del servizio 118.

La formazione

Il corso di 360 ore prevede 30 ore di teoria, 106 di esercitazioni e 224 di tirocinio nelle strutture del Servizio sanitario regionale: sono la centrale del 118, i mezzi di soccorso avanzato, i pronto soccorso incluso quello pediatrico, Ostetricia e Ginecologia, Cardiologia, Anestesia e Rianimazione. Il corso dovranno pagarlo di tasca propria e costa duemila euro, ma la Regione per incentivarli ha deciso che saranno compensati con il doppio: quattromila.

I requisiti

Possono partecipare gli incaricati nei servizi di continuità assistenziale delle Asl sarde, quelli residenti nell’Isola inseriti nella graduatoria regionale, i medici che hanno l’attestato di formazione in medicina generale non iscritti alla graduatoria. Se non basteranno, si sceglierà anche tra i medici che non hanno l’attestato di formazione in medicina generale e non iscritti alla graduatoria.

Le difficoltà

Finora, al reclutamento per l’emergenza-urgenza, sono giunte domande solo per il 35% dei posti disponibili, ma per iscriversi c’è tempo ancora fino al 25 ottobre. Ora c’è l’incentivo rappresentato dal rimborso del doppio del costo della formazione per l’emergenza-urgenza. Lo prevede il bando curato dall’Areus, che è pubblicato sul sito dell’Areus. I camici bianchi che frequentano il corso devono dare la disponibilità a lavorare nei mezzi di soccorso avanzato del 118 per almeno 24 mesi successivi al rilascio della certificazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA