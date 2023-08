Subito entusiasti cagliaritani e turisti «Magnifico, era ora» 

Il primo noleggio è di un turista americano. Davanti al Bastione, Steve si avvicina all’area sosta riservata tracciata con il logo del Comune per affittarne uno. «Utilizzo i monopattini a Washington per andare all’università. Lì sono una realtà, sono comodi e veloci», dice. «Ci hanno detto che qui c’è un quartiere bellissimo, Castello, ma ci sono tante salite da percorrere. Prendo il monopattino e vado alla scoperta», dice entusiasta prima di abbandonarsi a una disinvolta gimkana nel traffico. Più giù, in piazza Yenne Francesca Murru e Denise Trevisan raggiungono la postazione sotto Carlo Felice dopo aver fatto colazione in piazza. «Questo servizio è un’ottima notizia. I monopattini sono economici», con il prezzo dei carburanti alle stelle, «eco-sostenibili e comodi nel traffico. Sono una realtà praticamente ovunque, bello che adesso lo sia anche a Cagliari». Più incerto, invece, l’esordio del signor Stefano Usala, over 60, che si è fatto convincere solo dall’idea di poter arrivare in orario all’appuntamento con la nipotina. «L’avevo utilizzato già in passato, non sono mai stato un grande utilizzatore, ma ci sono circostanze come questa in cui è molto utile». ( ma. mad. )

