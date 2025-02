Subito due reti e la cos crolla con il trastevere 

Trastevere 3

Cos 1

Trastevere (4-3-3) : Zandri, Iacopini, Angelilli, Ciucci (40’ pt Giordani), Massimo, Schettini, Calderoni (32’ st Fragnelli), Crescenzo, Scaffidi, Compagnone (20’ st Ferrante), D’Alessandris (47’ st D’Incoronato). In panchina Pellegrino, Spila, Cavaliere, Tocci, Di Florio. Allenatore Tajarol (Bernardini squalificato).

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Xaxa, Rossi (32’ st Calabrese), Severgnini, Ladu, E. Loi (23’ st Piseddu), Morlando, Sulis, Romano, Mattia Floris, Pinna, Derbali. In panchina Maurizio Floris, Demontis, Boi, Catapano, A. Loi, Bigotti, Marras. Allenatore Carta.

Arbitro : Di Monteodorisio di Vasto.

Reti : 17’ pt Scaffidi, 23’ pt e 34’ st Crescenzo, 28’ st Romano.

Note : ammoniti Ciucci, Zandri, D’Alessandris recupero 1’ pt e 3’ st.



Roma. Brutta sconfitta al “Trastevere Stadium” per la Costa Orientale Sarda. La squadra di Antonio Carta dopo 23’ si trova sotto di due reti. Timida reazione nella ripresa con Romano che accorcia le distanze ma la speranza di rimonta dura appena sei minuti con i laziali che trovano il tris. Per il Trastevere è la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche. Le ultime quattro trasferte della Cos hanno fruttato un solo punto. I gialloblù ora sono ultimi, non più in compagnia dell’Ilva che ha pareggiato, sempre ad un punto dalla zona playout.

Nel primo tempo, al 4’ gran parata di Xaxa su Massimo. Al 17’ Scaffidi sfrutta una disattenzione della difesa ospite e trafigge Xaxa. Passano appena 6’ ed i laziali raddoppiano con Crescenzo. Al 38’ Pinna supera un nugolo di avversari e serve Mattia Floris che fa partire un gran tiro, la palla esce di un soffio. Al 42’ Xaxa evita il tris opponendosi ad una conclusione velenosa di Calderoni.

Nella ripresa, al 3’ D’Alessandris fa tremare il palo. Al 18’ una conclusione di Ladu sorvola di poco la traversa. Al 28’ la Cos accorcia le distanze con una pregevole deviazione aerea di Romano. Sei minuti più tardi, la squadra di casa chiude l’incontro ancora con Crescenzo che insacca di testa su azione d’angolo. Al 36’ Servegnini dalla distanza impegna severamente Zandri.

