Subito due derby, Uri in Campania 

Subito due derby alla prima giornata del campionato di Serie D. Si comincia l’otto settembre, fischio di inizio alle 15. Squadre sarde in campo nel girone G: sono cinque le formazioni isolane, che se la vedranno con altrettante campane e otto laziali.

Il calendario pubblicato dalla Lega nazionale dilettanti propone al via Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra-Sassari Latte Dolce, Olbia-Ilvamaddalena e Savoia-Atletico Uri. Una giornata che si completa con Atletico Lodigiani-Anzio, Cynthialbalonga-Sarnese, Paganese-Guidonia Montecelio, Real Monterotondo-Flegrea Puteolana, Terracina-Gelbison e Trastevere-Cassino. L’ultima giornata di andata è prevista il 22 dicembre, la prima di ritorno il 5 gennaio, l’ultima del campionato il 4 maggio. Ci sarà una pausa per Natale e Capodanno e un’altra a metà marzo per gli impegni della rappresentativa di categoria alla Viareggio Cup. Due i turni infrasettimanali: il 23 ottobre (ottava giornata) e il 17 aprile (trentaduesima giornata). Fischio d’inizio delle gare alle 15 sino al 27 ottobre, poi alle 14,30 e nuovamente alle 15 dal 30 marzo.

Le sfide

Unica formazione del sud Sardegna è la Cos, che sta puntando su giocatori isolani e si presenta con una rosa rinnovata. «Sarà un derby molto difficile», dice l’allenatore Francesco Loi parlando dell’esordio, «il Latte Dolce ha cambiato tanto. È una squadra forte, satellite della Torres, composta da diversi Under provenienti dalla società rossoblù». L’altro derby della prima giornata è quello tra Olbia e Ilva. «I bianchi hanno dichiarato di voler far ritorno immediato in Serie C», continua Loi, «stanno allestendo una formazione importante. I maddalenini arrivano da un campionato stravinto in Eccellenza e hanno mantenuto l’ossatura della scorsa stagione, già valida per questo torneo».

Ambizioni

L’Uri esordirà sul campo del Savoia. «È la compagine sarda che si è rinforzata più di tutte. Può ambire alle prime cinque posizioni». E la Cos? «Per noi è un nuovo inizio. Abbiamo cambiato tanto dando spazio a giovani che hanno voglia di mettersi in mostra. Un giusto mix con giocatori esperti della categoria. Era necessario partire con nuovi stimoli. I ragazzi andati via hanno fatto benissimo e i nuovi dovranno dimostrare di essere all’altezza. C’è tanto da lavorare per conquistare prima di tutto la salvezza». Le altre? «Il girone è durissimo», chiude il tecnico gialloblù: «Savoia, Gelbison e Guidonia sono corazzate. In pole position anche Cynthia e Trastevere».

Il programma

Nella seconda giornata ecco Atletico Uri-Cos, Latte Dolce-Olbia e Ilvamaddalena-Atletico Lodigiani. Nessun derby nella terza giornata: Cos-Anzio, Cynthialbalonga-Atletico Uri, Olbia-Guidonia Montecelio, Savoia-Ilvamaddalena e Terracina-Latte Dolce. Nella quarta giornata il derby Ilvamaddalena-Cos. Nella settima, Atletico Uri-Latte Dolce e nella nona Latte Dolce-Ilvamaddalena. Nella decima, Ilvamaddalena-Atletico Uri e nella dodicesima Olbia-Cos. Infine, nella sedicesima Olbia-Atletico Uri.

