Subito Cos-Latte Dolce Il Budoni va a San Teodoro 

Esordio stagionale questo pomeriggio per la Costa Orientale Sarda che all’”Is Arranas” di Tertenia, con fischio d’inizio alle 17, affronta il Latte Dolce per il primo turno delle Coppa Italia di Serie D. Sempre oggi al via la stagione dei dilettanti con un anticipo della Coppa Italia di Eccellenza, San Teodoro-Budoni, e due della Coppa di Promozione, Sennori-Lanteri e Stintino-Usinese.

In campo

Tutto pronto per la “prima” della Cos ancora targata Francesco Loi che deve vedersela contro il Latte Dolce che nel turno preliminare ha eliminato l’Atletico Uri al termine dei calci di rigore (4-2). Sarà gara secca, senza supplementari. In caso di parità dopo i tempi regolamentari saranno direttamente calciati i rigori. In palio il passaggio ai trentaduesimi di finale. Dirige l’incontro Giacomo Pasquetto di Crema. Un antipasto dell’esordio in campionato con le due squadre che, infatti, si ritroveranno davanti l’8 settembre. «Una partita difficile», dice Loi, «come tutti i derby. Affrontiamo un avversario di valore. Ci teniamo a far bene».

Domani (posticipata alle 16) scende in campo anche l’Ilvamaddalena, attesa sul campo dell’Ostiamare. Gli uomini di Carlo Cotroneo sabato scorso hanno superato l’Olbia nel preliminare, sempre dopo i rigori (5-6).

Eccellenza

Al via la Coppa Italia con l’andata degli ottavi di finale. Previsto oggi (ore 17) un anticipo, quello tra San Teodoro e Budoni. Arbitra Rosanna Barabino di Sassari. Tanta attesa per vedere all’opera la compagine biancoceleste, una delle corazzate del massimo torneo regionale, che nelle sue fila dispone del bomber Alessio Mulas, primo acquisto arrivato proprio dai teodorini e che nella scorsa stagione ha ottenuto il titolo di capocannoniere.

Domani si completa il quadro: alle 17, Carbonia-Iglesias, Ferrini Cagliari-Monastir, Ghilarza-Ossese, Li Punti-Alghero, Taloro Gavoi-Nuorese e Villasimius-Barisardo e, alle 18, Calangianus-Tempio. Spicca la sfida del “Polese” di Cagliari tra gli uomini di Sebastiano Pinna ed il Monastir degli ex professionisti Andrea Cocco e Andrea Feola. All’”Is Casas” di Villasimius, gli uomini di Nicola Manunza attendono il Barisardo che ha tra i volti nuovi Marko Klisura, che vanta una presenza nella nazionale serba.

Promozione

Anche qui si gioca la Coppa Italia con due anticipi validi per l’andata dei sedicesimi di finale. Si giocano, alle 17.30, Stintino-Usinese (arbitra Davide Rosati di Olbia) e, alle 18.30, Sennori-Lanteri Sassari (Roberto Demurtas di Tortolì).

Domani vengono disputate le gare di andata: alle 17, Bonorva-Bosa, Buddusò-Atletico Bono, Coghinas-Castelsardo, Idolo-Tortolì, Lanusei-Baunese, Macomerese-Abbasanta (a Borore), Sinoscola-Tuttavista e Ovodda-Tonara e, alle 18, Arzachena-Luogosanto. Previsti nella competizione pure cinque triangolari. Per il primo turno, alle 17, in campo Calcio Pirri-Atletico Cagliari (riposa il Cus Cagliari), Castiadas-Sant’Elena (riposa il Selargius), Guspini-Villacidrese (riposa l’Orrolese), Terralba-Arborea (riposa la Tharros) e Uta-Villamassargia (riposa l’Atletico Masainas).

Le partite di ritorno si giocheranno l’8 settembre ad eccezione degli anticipi, già concordati, del 7 settembre: Monastir-Ferrini (ore 17) e Budoni-San Teodoro (18) per l’Eccellenza e Bosa-Bonorva (17) e Lanteri-Sennori (18) per la Promozione.

