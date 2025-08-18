Subito bucate le strade appena asfaltate 

Da via dell’Autonomia regionale sarda a via Brigata Sassari in pieno centro città, il risultato non cambia. Strade asfaltate da pochissimo tempo di nuovo devastate dagli scavi dei lavori Enel nell’ambito del Pnrr e i ripristini effettuati per mettere una pezza si stanno trascinando dietro una scia di polemiche. Basta guardare cosa accade in via Dell’Autonomia dove la striscia di nuovo bitume procede tra fossi e avvallamenti mentre in via Brigata Sassari asfaltata a nuovo l’anno scorso, c’è ancora cemento che taglia da una parte all’altra la strada e anche il marciapiede è divelto.

«Quello che hanno fatto in via Dell’Autonomia è indecoroso», dice un residente della zona Giorgio Sitzia, «e pensare che la strada era stata messa in sicurezza da poco. Poi ci sono buche ovunque, anche in prossimità delle rotatorie e il percorso pedonale e la pista ciclabile tra dossi e avvallamenti sono impraticabili anche da ben prima dei lavori Enel».

Comunque sia il Comune assicura che da settembre cominceranno una serie di controlli sui cantieri del Pnrr e laddove i ripristini non siano fatti a regola d’arte, le imprese dovranno rifarli. Tra l’altro l’amministrazione aveva già sanzionato l’impresa che lo scorso luglio stava effettuando i lavori in via Serchio a Capitana, senza avvisare e che aveva chiuso l’accesso al porto e all’hotel creando enormi disagi ai vacanzieri. E disagi anche in via Turati dove vanno avanti da mesi i lavori per la realizzazione di una cabina con transenne e cantiere a bordo strada.

RIPRODUZIONE RISERVATA