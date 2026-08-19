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Sestu.
20 agosto 2026 alle 00:18

«Subito al lavoro per il Ctm in città» 

Il sindaco Cossa si dice pronto a scrivere all’assessora regionale Manca 

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Avviare subito l’iter perché il Ctm arrivi a Sestu. È questa la richiesta che il sindaco Michele Cossa si prepara a rivolgere all’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, con una lettera che dovrebbe essere inviata a breve, dopo la pubblicazione del documento che impegna la Giunta regionale ad ampliare il servizio alla cittadina. Il punto è capire se per procedere sia necessario attendere, come annunciato nelle scorse settimane da Manca, la riforma del trasporto pubblico oppure se sia possibile intervenire già sull’attuale contratto di servizio.

Il punto di svolta

«Circa tre settimane fa», ricorda Cossa, «l’assessora Manca ha dichiarato di essere favorevole all’ingresso di Sestu nell’area del servizio Ctm. Poi la settimana scorsa abbiamo avuto questo ordine del giorno della maggioranza che dice che, sia pure in vigenza del contratto di servizio, si può ampliare il bacino di utenza del trasporto pubblico urbano». Barbara Manca infatti aveva spiegato che l’estensione del servizio non sarebbe stata immediata. I contratti Arst e Ctm sono in proroga tecnica e, per modificare i servizi, occorre attendere la riforma e i nuovi contratti. «L’assessora ha detto che tutto questo si vedrà in sede di riorganizzazione del trasporto pubblico locale», sottolinea il primo cittadino, «il Consiglio invece dice che si può fare subito, modificando il contratto di servizio in essere. Io farò leva su questo».

Le aspettative

Da qui la richiesta che il sindaco metterà nero su bianco a breve: attivare immediatamente la procedura per l’allargamento del servizio Ctm a Sestu. Prima dell’invio però precisa di voler verificare il testo ufficiale del documento. Nel frattempo il Comune continua a lavorare su quale sia il servizio che realmente serve ai cittadini. L’Amministrazione ha infatti attivato una consultazione pubblica rivolta in particolare a studenti, lavoratori e pensionati. «Vogliamo sentire dai cittadini, soprattutto da chi usa direttamente il servizio, quali sono le loro aspettative. Questo ci serve per avere una visione più chiara dei miglioramenti che si possono apportare. Il nostro obiettivo è quello di migliorare il servizio esistente, non semplicemente di sostituire il Ctm all’Arst che di per sé avrebbe poco significato», puntualizza il sindaco.

L’assemblea pubblica

La consultazione è aperta fino ai primi di settembre, quando sarà organizzata un’assemblea pubblica per fare il punto della situazione con i cittadini. «Stiamo registrando un’importante partecipazione, lasciamo naturalmente un po’ di tempo alle persone per rispondere. Voglio che questa sia una scelta partecipata, non soltanto mia». Le richieste precise su linee, frequenze e collegamenti però arriveranno solo in un secondo momento. «Andiamo per gradi. Adesso chiederò all’assessora di attivare subito le procedure. Quando questo partirà, allora metteremo in campo tutta una serie di proposte, anche sulla base delle risposte che ci sono arrivate dei cittadini».

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