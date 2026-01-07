Subito al lavoro la nuova direttrice 

La Asl di Oristano ha ufficialmente una nuova guida. Da ieri mattina negli uffici di via Carducci ha preso servizio Grazia Cattina, la direttrice generale dell’azienda sanitaria di Oristano nominata recentemente dalla presidente della Giunta regionale e assessora ad interim alla Sanità, Alessandra Todde.

Sul tavolo della nuova direttrice ci saranno da subito una serie di priorità e emergenze sia sul fronte dell’assistenza ospedaliera, con molti reparti in difficoltà per carenza di organico che sul territorio dove l’assenza di medici di famiglia è da bollino rosso: in tutta la provincia sono circa 50mila le persone rimaste senza medico di base. E già dai prossimi giorni la direttrice generale incontrerà le diverse componenti aziendali per conoscere più da vicino la realtà sanitaria locale.

Grazia Cattina, laurea in Medicina e chirurgia (con specializzazioni in Gastroentorologia e in Igiene e medicina preventiva) e una in Scienze della comunicazione, ha una solida esperienza alle spalle nella gestione delle aziende sanitarie: è stata alla guida della Asl di Lanusei nel 2016 e della Assl di Nuoro dal 2018 al 2021. «Nell’Azienda sanitaria ogliastrina, Grazia Cattina aveva ricoperto in precedenza l’incarico di responsabile del servizio qualità, appropriatezza e risk management, quello dello sviluppo organizzativo e di direttrice di presidio dell’ospedale “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei, ruolo che ha successivamente assunto nel presidio ospedaliero unico della Assl di Nuoro» fanno sapere dalla Asl. Conta diverse pubblicazioni scientifiche e lavori su qualità dei servizi, ospedale senza dolore, potenziamento del percorso nascita e la sicurezza terapeutica.

