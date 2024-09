Subire meno reti l’obiettivo del Parma 

Con tre punti in più in classifica, il Parma, prossimo avversario del Cagliari, è reduce dal pareggio (2-2) col Lecce in trasferta. Dopo un buon avvio di campionato, la squadra di Pecchia spera di poter aumentare lo score in in graduatoria approfittando del difficile momento dei rossoblù in campionato. Su 5 partite disputate, gli emiliani hanno accumulato 5 punti frutto di una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. I Crociati, assieme al Como, hanno attualmente la seconda peggior difesa della Serie A, dopo l’Atalanta. Mentre sono 8 le reti messe a segno, 7 in più del Cagliari. Dando uno sguardo alle statistiche dei precedenti tra le due squadre, il Parma ha vinto solo una delle ultime 10 gare di Serie A contro i rossoblù (2-0) il 22 settembre 2018, senza dimenticare il ricordo amaro dell'ultima sfida persa contro i sardi, nella semifinale playoff di Serie B frutto del 3-2 nella partita di andata e dello 0-0 nel match di ritorno nel giugno 2023.

Dal campo

A vedere dai video pubblicati dai social del club, il centrocampista brasiliano Hernani, uscito in anticipo per infortunio nel match contro il Lecce, si sta allenando regolarmente col gruppo e dovrebbe essere quindi a disposizione di Pecchia in vista della gara di lunedì sera. Out Benedyczak, da valutare le condizioni di Sohm che sta recuperando da una contusione all’anca e pare essere sulla via della guarigione e quelle di Valeri che ha saltato l’ultimo match con i pugliesi. Sta bene anche Charpentier, che già da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi con i suoi compagni. Salterà la gara perché dovrà scontare un turno di squalifica Cancellieri, a seguito dell'espulsione nella partita contro il Lecce. Pecchia potrà contare su Keita che, al contrario, ha scontato la squalifica, dopo il cartellino rosso rimediato nella gara contro persa contro l’Udinese.

