VaiOnline
S’Oru ‘e Mari.
18 settembre 2025 alle 00:17

Sub travolto da un gommone: è grave 

L’uomo ricoverato al Brotzu rischia la parziale amputazione di un piede 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia sfiorata ieri mattina nelle acque di S’Oru ‘e Mari. Un anziano sub, Filippo Segreto, 74 anni, originario di Villamassargia ma residente a Decimomannu, è stato travolto da un gommone e rischia la parziale amputazione di un piede. Sono stati attimi drammatici col ferito che è stato subito soccorso dall’equipaggio dello stesso natante, condotto da uno spagnolo di 49 anni. Trasportato poi in ambulanza all'ospedale Brotzu in codice rosso, il 79enne è stato ricoverato per diverse fratture. Per fortuna non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Il dramma

Segreto, sub esperto e profondo conoscitore del mare, è stato investito dal gommone durante un’immersione: l’elica del natante la ha colpito a una gamba, procurandogli diverse fratture e anche una profonda ferita al piede. Dopo i soccorsi, sono scattate anche le indagini della Capitaneria di porto per la ricostruzione dell’accaduto e per risalire alle eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Quartu che hanno sottoposto il conducente del gommone all’alcol test, risultato negativo.

L’incidente si è verificato a poca distanza dal porticciolo di S’Oru ‘e Mari. A quanto pare Filippo Segreto aveva regolarmente segnalato la sua presenza con la boa. Per cause ancora da accertare, l’uomo è stato travolto dal gommone condotto dallo spagnolo che si trova a Cagliari per partecipare a una prossima competizione internazionale di vela al Poetto. A provocare le ferite al 74enne sarebbe stato l'impatto con il gommone e soprattutto quello con l'elica del motore. Il soccorso è stato immediato, con la corsa verso riva dove ad attenderlo c'era l’ambulanza medicalizzata del 118 che ha assicurato le prime cure al ferito. Poi la corsa al Brotzu con il codice rosso lungo la statale 554, le nuove visite in reparto e il ricovero.

Le indagini

Nel frattempo a S’Oru ‘e Mari sono arrivati gli investigatori della Capitaneria di Porto, seguiti anche da una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della vicina Compagnia carabinieri di Quartu. La Guardia Costiera avrebbe già raccolto le testimonianza degli uomini del gommone e dello spagnolo che lo conduceva: c’è da stabilire se in mare siano state rispettate le disposizioni di legge. Appena possibile sarà interrogato anche il ferito che potrà così dare la sua versione dell’accaduto. Dell’incidente è stata informata anche la Procura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 