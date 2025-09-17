Sub travolto da un gommone: è grave 

Tragedia sfiorata ieri mattina nelle acque di S’Oru ‘e Mari. Un anziano sub, Filippo Segreto, 74 anni, originario di Villamassargia ma residente a Decimomannu, è stato travolto da un gommone e rischia la parziale amputazione di un piede. Sono stati attimi drammatici col ferito che è stato subito soccorso dall’equipaggio dello stesso natante, condotto da uno spagnolo di 49 anni. Trasportato poi in ambulanza all'ospedale Brotzu in codice rosso, il 79enne è stato ricoverato per diverse fratture. Per fortuna non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Il dramma

Segreto, sub esperto e profondo conoscitore del mare, è stato investito dal gommone durante un’immersione: l’elica del natante la ha colpito a una gamba, procurandogli diverse fratture e anche una profonda ferita al piede. Dopo i soccorsi, sono scattate anche le indagini della Capitaneria di porto per la ricostruzione dell’accaduto e per risalire alle eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Quartu che hanno sottoposto il conducente del gommone all’alcol test, risultato negativo.

L’incidente si è verificato a poca distanza dal porticciolo di S’Oru ‘e Mari. A quanto pare Filippo Segreto aveva regolarmente segnalato la sua presenza con la boa. Per cause ancora da accertare, l’uomo è stato travolto dal gommone condotto dallo spagnolo che si trova a Cagliari per partecipare a una prossima competizione internazionale di vela al Poetto. A provocare le ferite al 74enne sarebbe stato l'impatto con il gommone e soprattutto quello con l'elica del motore. Il soccorso è stato immediato, con la corsa verso riva dove ad attenderlo c'era l’ambulanza medicalizzata del 118 che ha assicurato le prime cure al ferito. Poi la corsa al Brotzu con il codice rosso lungo la statale 554, le nuove visite in reparto e il ricovero.

Le indagini

Nel frattempo a S’Oru ‘e Mari sono arrivati gli investigatori della Capitaneria di Porto, seguiti anche da una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della vicina Compagnia carabinieri di Quartu. La Guardia Costiera avrebbe già raccolto le testimonianza degli uomini del gommone e dello spagnolo che lo conduceva: c’è da stabilire se in mare siano state rispettate le disposizioni di legge. Appena possibile sarà interrogato anche il ferito che potrà così dare la sua versione dell’accaduto. Dell’incidente è stata informata anche la Procura.

RIPRODUZIONE RISERVATA