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Santa Teresa.
11 novembre 2026 alle 01:05

Sub muore al lavoro nel campo boe 

Fabio Farina, 50 anni di Sassari, è stato colpito da malore, inutili i soccorsi 

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Stava lavorando in un campo boe Fabio Farina, una operazione normale e quasi di routine per un sub esperto come lui. Lunedì, in tarda mattinata, l’uomo, 50 anni, sassarese, si è immerso in mare davanti alla piccola baia di La Marmorata, nel litorale di Santa Teresa. Farina ha avuto un malore mentre operava sul fondale per lo spostamento di una zavorra. L’uomo è stato soccorso dai colleghi e trasportato a riva. Purtroppo tutti i tentativi di soccorrere Farina sono stati inutili, personale medico del 118 ha provato a lungo a rianimare il sub. Fabio Farina è morto nel primissimo pomeriggio di lunedì, anche l’intervento dell’equipaggio dell’elicottero di Areus non è servito a nulla. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Santa Teresa e il personale della Guardia costiera.

L’inchiesta

La Procura di Tempio, immediatamente informata della tragedia, ha aperto un’indagine affidata ai militari della Direzione marittima di Olbia. Su ordine del pm è stata sequestrata l’attrezzatura della vittima e disposta l’autopsia sul corpo. L’ipotesi di reato, a carico di ignoti, è omicidio colposo. L’episodio di lunedì pomeriggio è stato classificato come incidente sul lavoro, Farina stava operando sul fondale per conto di una società specializzata di Santa Teresa. La Procura di Tempio avrebbe già chiesto il coinvolgimento del personale specializzato dello Spresal (gli ispettori del lavoro della Asl di Olbia).

I fatti

La dinamica dell’incidente deve essere ricostruita e sarà la Guardia costiera a mettere insieme tutte le informazioni sulla tragedia. Fabio Farina si era immerso nel mare di La Marmorata con un compito ben preciso, avrebbe dovuto operare per completare una serie di interventi sui corpi morti ai quali è ancorata una rete di boe. Farina, stando ai primi rilievi della polizia giudiziaria, stava operando con un pallone utilizzato per lo spostamento del materiale posizionato sul fondale. L’ipotesi del malore è tutta da verificare. Fabio Farina era un sub esperto che aveva operato anche nella Penisola e all’estero. Aveva nel suo curriculum anche immersioni a grandi profondità e veniva chiamato spesso da grossi operatori della nautica da diporto di Olbia.

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