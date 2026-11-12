C’è un indagato per la morte del sub sassarese Fabio Farina, si tratta dell’imprenditore Giuseppe Marcon, 52 anni, teresino, titolare della società per la quale lavorava la vittima. L’ipotesi di reato indicata dalla pm Milena Aucomne è omicidio colposo. L’iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Tempio è un atto dovuto, Marcon (difeso dal penalista Fabio Varone) è chiamato in causa come titolare dell’impresa per la quale Fabio Farina stava effettuando dei lavori nel campo boe di La Marmorata (Santa Teresa Gallura). La persona indagata è stata avvisata sul conferimento dell’incarico lunedì prossimo per l’autopsia sul corpo della vittima (affidata alla dottoressa Matilde Ruju) e avrà la possibilità di nominare un consulente di parte. Nessun commento del difensore dell’imprenditore, il penalista Fabio Varone attende l’esito della consulenza medico legale per le prime valutazioni. Il decesso di Fabio Farina è avvenuto la mattina di lunedì scorso, dopo un lungo e purtroppo inutile tentativo di rianimazione. La Procura di Tempio ha chiesto alla dottoressa Ruju di accertare, oltre alla causa del decesso, anche se ci sono eventuali segni di violenza sul corpo del sub. Un quesito che, stando a indiscrezioni, si spiega con la necessità di chiarire alcune circostanze, ad esempio la posizione del corpo di Farina nel campo boe dove erano in corso le operazioni per lo spostamento dei corpi di ancoraggio.

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