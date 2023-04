«Sub commissario competente per le bonifiche all’ex Arsenale» 

Il circolo PD isolano “Pier Paolo Pasolini”, in riferimento alla decisione governativa che attribuisce al presidente della Regione la possibilità di nominare un sub-commissario che si occupi delle bonifiche dell’ex Arsenale, chiede che «venga usata la massima trasparenza sulla nomina e che l’incarico ricada su una persona autorevole, competente in materia e capace di gestire in tempi brevi tutte le problematiche finora rimaste senza soluzione». Secondo il Pd locale, «ormai non ci sono più scuse per giustificare l’inerzia del Presidente Solinas, da quattro anni inerme commissario alle bonifiche e alla riqualificazione del Porto Arsenale di La Maddalena».

Chiede inoltre una risposta, al presidente, se esista ancora la disponibilità ancora dei fondi a suo tempo stanziati per le bonifiche e come si configuri « la nomina del sub-Commissario alla luce di una possibile cessione dell’Ex-Arsenale a privati » . Al sindaco Fabio Lai invece, il PD chiede che solleciti Solinas «affinché fornisca tutti gli elementi di cui è a conoscenza sull’argomento» e, «in qualità di primo cittadino e rappresentante politico di centrodestra, prenda finalmente una posizione netta e decisa sulla sua visione di sviluppo legata al futuro di una serie di infrastrutture strategiche, rispetto alla quale non si è mai pronunciato e sulla quale, al contrario, il PD intende poggiare le basi per la ripartenza economica del paese».

