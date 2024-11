Suazo rivive gli anni d’oro col Cagliari 

Il Cagliari nel cuore avendo indossato la maglia rossoblù dal 1999 al 2007 segnando in tutto 102 reti. Nel finale di carriera, però, David Suazo ha giocato anche nel Genoa, nella stagione 2009-10. Doppio ex, dunque, ieri e protagonista sabato di una serata talk show organizzata dalla società isolana nel locale Doppio Malto di un centro commerciale del capoluogo ligure, serata alla quale ha partecipato anche Nicola Riva.

L’ex bomber honduregno ha ripercorso le tappe di una carriera a tutta velocità. «Fa sempre piacere incontrare i tifosi in giro per l’Italia, a maggior ragione in occasioni simili come questa dove ci sono tifosi e appassionati di varie fedi calcistiche. Sono arrivato in Sardegna e in Italia giovanissimo», ha ricordato Suazo. «Nel 1999 era tutto diverso, sbarcavo in un mondo nuovo, dall’alimentazione alle abitudini, ho imparato tanto in Serie B e poi nella massima serie, fino a indossare la fascia di capitano e segnare un bel po’ di gol col Cagliari, e poi tutti gli altri club in Italia e all’estero dove ho avuto la fortuna di giocare. Ogni tanto riguardo i miei video e dico: sì, è stato bello». Indimenticabili, soprattutto, i gol segnati con il Cagliari. «Gli anni d’oro di Cagliari sicuramente sono stati entusiasmanti», ha ammesso Suazo. «Ci siamo divertiti tanto: io, Esposito, Langella e Zola, che era un maestro e fuoriclasse, sempre pronto ad aiutare e mettersi a disposizione, un esempio pazzesco. Il 10 che vorrei sempre alle spalle? Un fratellino che non c’è più, Andrea Capone».

