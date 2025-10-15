VaiOnline
The Guardian.
16 ottobre 2025 alle 00:10

Suazo jr tra i migliori sessanta 2008 al mondo 

C’è un cagliaritano, Luis Suazo, tra i migliori 60 giocatori al mondo nati nel 2008. Almeno così sostiene lo storico quotidiano britannico “The Guardian” che nella “Next Generation 2025” ha inserito il secondo genito dell’ex bomber e capitano del Cagliari David in una lista di talenti, molti dei quali fanno già parte del mondo professionistico e sono nell’orbita dei grandi club.

Da quest’anno, Suazo jr gioca in Portogallo. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari sino all’Under 14, ha proseguito poi nella “cantera” della Juventus per tre stagioni, quindi il trasferimento nell’Under 18 del Braga dove ha già conquistato tutti. Compreso “The Guardian”, appunto. «Ha un grande dribbling, abilità nel puntare e superare il difensore e qualità importanti al tiro», si legge nella scheda di accompagnamento. Viene accostato all’Honduras, il Paese del padre e per il quale ha indossato la maglia dell’Under 17. Luis, però, è italiano, nato a Cagliari come il fratello David Edoardo (che gioca in Italia, in Serie D, con il Monastir).

Tra i 60, altri 3 italiani: Camarda del Lecce, Inàcio (ex Atalanta, figlio di Appiah) del Borussia Dortmund e Natali dell’AZ Alkmaar. E tra loro campioni già sulla scena internazionale come Mbaye del Psg (in campo nella finale Champions con l’Inter) e Fernandez del Barça. Tra loro, anche un cagliaritano, Luis Suazo.

