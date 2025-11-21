Suazo dal Monastir a un club di Serie C 

Si conclude ufficialmente l’esperienza di David Edoardo Suazo al Monastir. Al termine di una trattativa nella quale ha avuto un ruolo il tecnico Marcello Angheleddu, l’attaccante figlio d’arte ha raggiunto l’accordo per il trasferimento al Team Altamura, squadra che milita nel girone C di Serie C. Grazie all’ottima prima parte di stagione in Serie D il classe 2005 ha attirato le attenzioni del club pugliese con cui farà il salto tra i professionisti: «Per noi è stato un giocatore importante e non averlo più è una perdita», sottolinea il ds biancoblù Matteo Zanda, «l’arrivo di Matteo Leone, che pure ha caratteristiche diverse, ci permette di stare tranquilli. È un esterno d’attacco che seguivamo già dalla scorsa stagione. Crediamo tanto in lui».

Arrivato lo scorso gennaio, Suazo nella seconda parte della scorsa stagione ha contribuito alla vittoria dei playoff di Eccellenza. Nel campionato in corso ha avuto un impatto immediato con nove presenze e 4 reti, tra cui la prima storica del Monastir in Serie D realizzata il 7 settembre a Budoni. Pur venendo a mancare uno dei protagonisti, la società ha acconsentito alla risoluzione del contratto mettendo al primo posto la valorizzazione del ventenne: «Abbiamo creduto tanto in David, lavorando in sinergia con tecnico e staff ha portato avanti un percorso di maturazione. Stanno facendo un ottimo lavoro e siamo fortunati ad avere un tecnico come Angheleddu. L’obiettivo è far crescere i giovani in un ambiente sereno e con uno staff di livello. Si possono mettere in mostra a livello nazionale», conclude il ds. I biancoblù scenderanno in campo domenica alle 14,30 al Comunale con l’Anzio, mentre i due successivi incontri saranno di sabato: il 29 in trasferta col Trastevere e il 6 dicembre in casa con l’Albalonga.

