«Suape, il fiore all’occhiello dell’Unione» 

Cambio al vertice dell’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra. L’assemblea ha affidato la presidenza al sindaco di Baunei, Stefano Monni, che raccoglie il testimone dalla prima cittadina di Triei, Anna Assunta Chironi. Per la presidente uscente sono arrivati ringraziamenti e apprezzamenti per l'ottimo lavoro svolto. «Ci attende un anno importante di attività, che porteremo avanti in piena sintonia e leale cooperazione con i sindaci dei Comuni di Girasole, Lotzorai, Talana, Triei, Urzulei e Villagrande Strisaili», ha dichiarato il neo presidente Monni. Ma qual è lo stato di salute di questo organo sovracomunale? «Abbiamo tante azioni in corso, alcune in fase di progettazione e altre in fase di esecuzione: dalla pista ciclabile Santa Maria-Tortolì alla mobilità elettrica e sostenibile dei nostri paesi (Fondo Montagne: finanziamento di 1 milione di euro), fino agli interventi sulla sentieristica». Inoltre, sottolinea «il Suape rappresenta oggi un fiore all’occhiello, offrendo un servizio veloce ed efficiente di cui beneficiano i cittadini». Per Monni «l’obiettivo è continuare su questa strada che, negli ultimi anni, ha contribuito a rendere più uniti e coesi i comuni dell’Unione, intercettando risorse per opere e servizi a vantaggio dei nostri cittadini». Il vice presidente eletto è il sindaco di Talana, Christian Loddo.

