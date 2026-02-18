VaiOnline
Baunei.
19 febbraio 2026 alle 00:47

«Suape, il fiore all’occhiello dell’Unione» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cambio al vertice dell’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra. L’assemblea ha affidato la presidenza al sindaco di Baunei, Stefano Monni, che raccoglie il testimone dalla prima cittadina di Triei, Anna Assunta Chironi. Per la presidente uscente sono arrivati ringraziamenti e apprezzamenti per l'ottimo lavoro svolto. «Ci attende un anno importante di attività, che porteremo avanti in piena sintonia e leale cooperazione con i sindaci dei Comuni di Girasole, Lotzorai, Talana, Triei, Urzulei e Villagrande Strisaili», ha dichiarato il neo presidente Monni. Ma qual è lo stato di salute di questo organo sovracomunale? «Abbiamo tante azioni in corso, alcune in fase di progettazione e altre in fase di esecuzione: dalla pista ciclabile Santa Maria-Tortolì alla mobilità elettrica e sostenibile dei nostri paesi (Fondo Montagne: finanziamento di 1 milione di euro), fino agli interventi sulla sentieristica». Inoltre, sottolinea «il Suape rappresenta oggi un fiore all’occhiello, offrendo un servizio veloce ed efficiente di cui beneficiano i cittadini». Per Monni «l’obiettivo è continuare su questa strada che, negli ultimi anni, ha contribuito a rendere più uniti e coesi i comuni dell’Unione, intercettando risorse per opere e servizi a vantaggio dei nostri cittadini». Il vice presidente eletto è il sindaco di Talana, Christian Loddo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 