Suape e ospitalità, Tortolì batte cassa Girasole non ci sta 

Da una parte c’è Tortolì, che rivendica denari per i servizi offerti in passato dalla gestione associata del Suape, mentre sul lato b della vicenda c’è Girasole che, pur nella consapevolezza del debito legato allo Sportello unico, reclama importi superiori per aver ospitato il Tortolì calcio ai tempi della Serie D, quando lo stadio Fra Locci era indisponibile.

Nel periodo antecedente alla gestione del servizio in capo all’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra, con ente capofila il Comune di Tortolì, il servizio veniva svolto sempre dallo stesso Comune nell’interesse dei singoli enti. Dai brogliacci emergono partite pendenti, con Girasole che risulta in debito di 11.155,97 euro. Allo stesso tempo, però, Girasole sostiene di vantare un credito di 37.211,08 euro nei confronti di Tortolì per aver messo a disposizione l’impianto di Sa Suergera all’epoca in cui la squadra del Tortolì calcio era in Serie D. Compensando 11.155,97 euro di debito si arriverebbe a 26.055,11 euro. Ma è proprio su questi conteggi che si apre la frattura. Evidentemente i due enti hanno un punto di vista differente, tanto che per Tortolì la questione della compensazione è soltanto «presunta». Proprio per recuperare gli 11.155,97 euro la Giunta di Tortolì ha dato mandato a un legale, che gestirà il contenzioso.

Marcello Ladu, sindaco di Tortolì, è laconico: «È un atto dovuto, sulla base di una richiesta che ci è stata trasmessa dal responsabile del Suape per le annualità che devono essere recuperate da tempo nell’interesse dei cittadini di Tortolì». Il collega di Girasole, Lodovico Piras, entra nel merito: «Accettiamo con serenità l'azione intrapresa da Tortolì a tutela della propria amministrazione e dei propri interessi. Come così farà il Girasole contestualmente nel pretendere le somme dovute da Tortolì al nostro Comune che per due stagioni ospitò la squadra del Tortolì calcio che proprio nel nostro campo ottenne la promozione in Serie D, nel dettaglio 37.000 euro.

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